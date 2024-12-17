OPPO Find N5 için geri sayım sürüyor. 2025’in ilk çeyreğinde vitrine çıkacak telefon, teknik özellikleri ile de adından söz ettirecek. Katlanabilir telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Elite yonga seti ve 50 Megapiksel üçlü kamera kurulumu ile gelmesi bekleniyor. Find N3 modelinin teknik özellikleri şöyle;
OPPO, katlanabilir telefon pazarında iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni modeli OPPO Find N5, 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.
OPPO Find N5 ne zaman tanıtılacak?
Oppo, 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtmayı planladığı Find N5 modelini, Snapdragon 8 Gen 4 işlemci, 50 MP üçlü kamera sistemi ve manyetik kablosuz şarj desteği gibi yenilikçi özelliklerle donatmayı hedefliyor.
OPPO Find N5 özellikleri neler?
OPPO Find N5'te öne çıkan özellikler:
İşlemci: Find N5, Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak. Bu, cihazı piyasadaki en güçlü katlanabilir telefonlardan biri yapacak.
Cihaz, hem iç hem de dış ekranında 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu özellik, akıcı bir görsel deneyim sağlayacak.
Arka tarafta, 50 megapiksellik Sony ana sensörün yanı sıra periskop telefoto ve ultra geniş açılı lenslerden oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunacak. Bu sayede, çeşitli çekim senaryolarında yüksek kaliteli fotoğraflar elde edilebilecek.
Find N5, 5.700 ila 6.000 mAh arasında bir batarya kapasitesine sahip olacak ve kablosuz manyetik şarj desteği sunacak. Bu özellik, cihazın pil ömrünü uzatacak ve şarj işlemlerini daha pratik hale getirecek.
Önceki modellere göre daha ince ve hafif bir yapıya sahip olacak Find N5, 9 mm'nin biraz üzerinde bir kalınlığa sahip olacak. Bu, cihazın taşınabilirliğini artıracak. OPPO Find N5, güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle katlanabilir telefon pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.