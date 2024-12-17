Önceki modellere göre daha ince ve hafif bir yapıya sahip olacak Find N5, 9 mm'nin biraz üzerinde bir kalınlığa sahip olacak. Bu, cihazın taşınabilirliğini artıracak. OPPO Find N5, güçlü donanımı ve yenilikçi özellikleriyle katlanabilir telefon pazarında önemli bir yer edinmeyi hedefliyor.