Giresun’da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kar tatili açıklaması var mı?

Giresun’un bazı ilçe ve köylerinde kar yağışı nedeniyle bugün okular tatil edilmişti. 7 Şubat Cuma günü için Giresun Valiliğinden bir açıklama henüz gelmedi.

Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.