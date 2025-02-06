Türkiye genelinde birçok ilde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, bulundukları illerin valiliklerinin resmi açıklamalarını takip ederek kar tatili olup olmadığını öğrenmekte. Ordu Giresun, Gümüşhane de bugün okullar tatil edildi. Peki 7 Şubat Cuma Ordu Giresun, Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?
Yurdun birçok kentinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede bugün eğitime 1 gün ara verildi. Okulların tatil olduğu iller arasında Ordu Giresun, Gümüşhane de yer almakta. Peki Ordu Giresun, Gümüşhane’de okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Giresun’da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma Kar tatili açıklaması var mı?
Giresun’un bazı ilçe ve köylerinde kar yağışı nedeniyle bugün okular tatil edilmişti. 7 Şubat Cuma günü için Giresun Valiliğinden bir açıklama henüz gelmedi.
Giresun'un 3 ilçesinin tamamında, bazı ilçelerinin de köy okullarında eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar'da kar yağışı ile buzlanma riski nedeniyle tüm okullarda 6 Şubat Perşembe günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Merkez ile Dereli, Espiye, Görele, Güce ve Piraziz ilçelerindeki köy okullarında eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, bu ilçelerde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Yağlıdere'nin Üçtepe beldesi ile Bulancak'ın Aydındere ve Kovanlık beldelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
Doğankent ve Eynesil ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Gümüşhane’de okullar tatil mi?
Gümüşhane’de kar yağışı nedeniyle 7 Şubat Cuma günü için Valilikten yapılan bir açıklama gelmedi.
Gümüşhane'de kar nedeniyle tüm okullarda eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Ulaşımda oluşabilecek risklere karşı tüm okulların tatil edildiği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.