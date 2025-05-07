Orman Genel Müdürlüğü 3477 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM PERSONEL ALIMI SON DAKİKA

Orman Genel Müdürlüğü’nün 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı başvurularında sona gelindi. 17-28 Mart tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmelerde sözlü ya da yazılı sınav uygulanmayacak. Sonuçların Mayıs ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, sonuçları OGM'nin resmi internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3 bin 477 sözleşmeli destek personeli alımı için Mart ayında alınan başvuruların ardından süreçte sona yaklaşıldı. KPSS puan sıralamasına göre yapılacak yerleştirmelerde adaylara sözlü ya da yazılı sınav uygulanmayacak. Başvuru sonuçlarının, Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Gözler şimdi Mayıs ayı içerisinde yapılması beklenen duyuruda.
OGM 3 BİN 477 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Orman Genel Müdürlüğü 3 bin 477 personel alımını; şoför, operatör, temizlik, servis, evrak, arşiv, bakım işleri pozisyonlarında yapıyor. Adaylar başvurularını 17 - 28 Mart tarihlerinde tamamladı.
Başvuru sonuçlarının bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Adaylar sözlü veya yazılı sınava tabi tutulmayacak. Alımlar KPSS B grubu puan sıralamasına göre yapılıyor.
OGM BAŞVURU SONUCU SORGULAMA
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru sonuçları Orman Genel Müdürlüğü internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak. Adaylardan istenilecek belgeler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte açıklanacak.
Değerlendirme işlemi, KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak belirlenecek. Ancak adayların eşit puana sahip olmaları halinde; öncelikli olarak diploma notu yüksek olana, bunun aynı olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması durumunda da yaşı büyük olana öncelik tanınacak.