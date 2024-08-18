An itibarıyla yangın, Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımızı yürütecektir."