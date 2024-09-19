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Türkiye'de alfabe değişecek mi? Türk Devletleri Teşkilatı yeni alfabede uzlaştı

Türkiye'de alfabe değişecek mi? Türk Devletleri Teşkilatı yeni alfabede uzlaştı

09:4919/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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<p>Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Türk Alfabesi nedir?</p>
Türk Devletleri Teşkilatı Ortak Türk Alfabesi nedir?

Türk Devletleri Teşkilatı'nın girişimiyle kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, 34 harften oluşan bir Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde anlaşmaya vardı. Bu ortak alfabe, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki iletişimi kolaylaştırmayı ve kültürel birlikteliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Peki Ortak Türk Alfabesi hangi harflerden oluşacak? İşte Türk dünyasının kullanacağı ortak alfabe.

Türk Akademisi, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştığını duyurdu. Peki Ortak Türk Alfabesi nedir hangi harflerden oluşur?

Merkezi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Türk Akademisinden yapılan açıklamada, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısının yapıldığı bildirildi.

Ortak Türk Alfabesi nedir hangi harflerden oluşur? 

Toplantıda ilk olarak 1991'de bilim insanları tarafından önerilen Latin tabanlı Ortak Türk Alfabesi projesinin kapsamlı şekilde gözden geçirildiği ve komisyon üyelerinin bu alfabe projesinde geliştirilmesi gereken hususlara ilişkin gerekli tespitleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir."

Ortak Türk Alfabesi

Türkiye'de bir alfabe değişikliği olacak mı?

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, alfabe hakkında şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan’da mevcut alfabede bir değişiklik olmayacak. Diğer lehçelerle ortak olan 29 harfi kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuda bazı spekülasyonlar oldu. 34 harfli liste, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın alfabelerinde var olan harflerin toplamı, ancak bu bir alfabe değil, liste.

Her lehçe sadece ihtiyacı olan harfleri kullanacak, ortak olan 29 harf aynı kalacak. Türk dünyasında alfabe birliği konusu yeni bir konu değil. Ortak Türk Alfabesi, 1926’dan beri hafızalarda olan, uygun zemin ve zamanı bekleyen bir projeydi.”

#Ortak Türk Alfabesi
#Türk Devletleri Teşkilatı
#Türk Devletleri Teşkilatı alfabesi

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