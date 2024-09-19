Türkiye'de bir alfabe değişikliği olacak mı?

TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, alfabe hakkında şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan’da mevcut alfabede bir değişiklik olmayacak. Diğer lehçelerle ortak olan 29 harfi kullanmaya devam edeceğiz. Bu konuda bazı spekülasyonlar oldu. 34 harfli liste, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın alfabelerinde var olan harflerin toplamı, ancak bu bir alfabe değil, liste.