ÖTV’siz yerli araçta yeni kriter getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte, hem satın alma koşullarında hem de kullanım süresinde önemli sınırlamalar devreye alındı. Peki ÖTV muafiyetli araç nasıl alınır, şartlar nedir, alım satım süresi ne kadar? Engelli araç alımı üst limit oranı yüzde kaç, ÖTV indirimi nasıl hesaplanır? İşte engelli araç listesi.
Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi ( Ötv ) muafiyetiyle araç sahibi olmasını düzenleyen mevzuatta kapsamlı değişikliklere gidildi. Yeni uygulamaya göre, engelli bireylerin Ötv'siz olarak araç alabilmesi için ilgili aracın yerli üretim oranının en az %40 olması şartı getirildi. Bu adım, ithal araçların muafiyet kapsamı dışında bırakılarak yerli otomotiv üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.
ÖTV muafiyetli araçlar kaç yıl satılmayacak?
Önceki düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetli araçlar 5 yıl boyunca satılamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu süre 10 yıla çıkarıldı. Böylece, engelli bireyler adına alınan araçların kötüye kullanımının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Bu değişiklik, ÖTV'siz araçların ticari amaçlarla alınmasını sınırlayacak.
ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçların üst fiyat limiti ne kadar?
ÖTV muafiyetinden yararlanabilecek araçların üst fiyat limiti, her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncelleniyor. 2025 yılı için bu oran %43,93 olarak belirlenmişti. Bu oran, sadece ÖTV muafiyetiyle sınırlı kalmayıp, 2026 yılına ilişkin vergi, harç ve cezaların artış hesaplamasında da temel alınacak.
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de netlik kazandı. 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.
ÖTV muafiyetinden kimler yararlanabilir?
Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Yüzde 90 ve üzeri engele sahip kişiler için bir yaş sınırlaması olmadığı gibi belirleyeceği kişiler de ÖTV'siz aracı kullanabiliyor.
Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor.
ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.
ÖTV indirimli araçlar listesi 2025
Fiyat listesinden yapılan derlemeye göre, limit kapsamında Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki, MG, SsangYong ve DFSK gibi markaların bazı modellerine ait farklı donanımlara sahip otomobiller, ÖTV muaf olarak satın alınabiliyor.
ÖTV indirimli araçları kimler kullanabilir?
Yüzde 90 ve üzeri malul ve engelli araç sahibinin aracı kullanamaması durumunda araç, sadece araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile kardeşleri, noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen B sınıfı ehliyet sahibi olan bir sürücü tarafından kullanılabiliyor.
Engel derecesi yüzde 40 ile 89 arasında olan kişilerin 1 Ocak 2016’dan önce alınmış H sınıfı sürücü belgesi veya üzerinde engelli ibaresi bulunan yeni tip B sınıfı sürücü belgesine sahip olması, ehliyet üzerinde özel tertibatlı araç kullanabilir ibaresi yer alması ve aracı kendi adına tescil ettirmesi gerekiyor.
Engelli araç ÖTV indirimi nasıl hesaplanır?
ÖTV indirimi hesaplama bilgisi de merak edilen detaylardan biri. Engelli ÖTV indirimi hesaplama işlemi kişilerin engel derecesine göre aracın vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yapılıyor.
Engelli araç fiyatının hesaplanması için otomobilin vergiler dahil satış fiyatı üzerinden yüzde 18 KDV oranı hesaplanarak fiyattan düşülüyor. KDV’yi çıkardıktan sonra satış fiyatından ÖTV bedeli de düşülüyor. Son olarak ortaya miktara, KDV oranı da eklenerek, aracın ÖTV muafiyetli fiyatı ortaya çıkıyor.
Engel derecesi yüzde 40 ve yüzde 89 arasında olan kişiler sıfır kilometre bir araç almak istediklerinde yüzde 26,3’lük ÖTV indiriminden yararlanabiliyor.