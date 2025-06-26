Anayasa Mahkemesi, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile araç edinimine ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek ve kapsam genişleyecek. Peki Anayasa Mahkemesi ÖTV engelli araç muafiyetinde hangi üzenlemeyi iptal etti? İşte ÖTV muafiyetli engelli araç alma şartları.
Anayasa Mahkemesi, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden faydalanmasını sınırlayan mevcut düzenlemeyi iptal etti. Mahkeme, bu kısıtlayıcı maddenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Peki ÖTV engelli araç muafiyeti düzenlemesi iptal mi? ÖTV istisnasından yararlanma şartı nedir?
Anayasa Mahkemesi, engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası ile araç edinimine ilişkin önemli bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, artık engellilik oranı yüzde 90’ın altındaki bireylerin araçlarını sadece kendilerinin kullanması şartı hukuka aykırı bulundu.
ÖTV MUAFİYETLİ ENGELLİ ARAÇ DÜZENLEMESİ İPTAL Mİ?
Mahkeme, yüzde 90’ın altındaki malul ve engellilerin, ÖTV muafiyetli araçları sadece kendi kullanmaları şartının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Böylece uzun süredir tartışma konusu olan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi.
Yeni düzenlemeyle birlikte, engellilik oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireylerin araçlarını belirli kurallar çerçevesinde başka kişiler de kullanabilecek. AYM, bu uygulamanın da eşitlik, yaşam kalitesi ve temel haklara saygı açısından daha uygun olduğuna karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.
ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?
Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.
Engelli kişi 18 yaşının altında veya araç kullanamayacak durumda ise aile bireylerine bu aracı kullanma hakkına sahip oluyor. Ayrıca yine bu kişiler, aracın satın alım işlemlerini yapabiliyor.
ÖTV muafiyetli araç alımından şehit eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus faydalanıyor. Bu istisnadan yararlanıp yararlanılmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yer alan "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden öğrenilebilecek.
ÖTV'SİZ ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 2025 NE KADAR?
2025 yılı yeniden değerleme oranının belli olmasıyla birlikte engelli vatandaşlar için araç alımında uygulanan üst limit de netlik kazandı.
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limiti, Ocak 2025 itibarıyla yüzde 43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL olarak uygulanacak.
ÖTV İNDİRİMİ ENGELLİ ARAÇ SATIŞI ŞARTLARI NELER?
Satışları son yıllarda hızlanan ÖTV'siz engelli araçlarına ilişkin tedbirler alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Tebliğine göre, ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı.
Yayımlanan tebliğde, ÖTV Kanunu'nun 7'nci maddesine göre; malul ve engelliler için kayıt ve tescile tabi yerli katkı oranı en az yüzde 20'den yüzde 40'a çıkarıldı.
Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının yüzde 40'ın altında olduğunun tespiti halinde zarara uğratılan vergi, cezası ve gecikme faiziyle birlikte, malul veya engellinin sorumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan alınacak.
ÖTV İNDİRİMLİ ARAÇLAR LİSTESİ 2025
Fiyat listesinden yapılan derlemeye göre, limit kapsamında Togg, Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Kia, Toyota, Citroen, Peugeot, Opel, Skoda, Seat, Volkswagen, Ford, Nissan, Honda, Suzuki, MG, SsangYong ve DFSK gibi markaların bazı modellerine ait farklı donanımlara sahip otomobiller, ÖTV muaf olarak satın alınabiliyor.