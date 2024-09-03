Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, güncellenecek 2025-2027 dönemi yeni Orta Vadeli Program’ı (OVP) 5 Eylül'de kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı. Peki yeni OVP’de ne değişecek, neler güncellenecek?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025-2027 Orta Vadeli Program'la ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, her kesimle istişare yürüttüklerini belirtti ve güncel OVP'nin 5 Eylül'de açıklanacağını duyurdu. Peki yeni OVP maddeleri neler içeriğinde ne var? İşte detaylar.
Türkiye ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 mevsimsel artış kaydederek yüzde 2,5 büyüme gösterdiğini belirten Yılmaz, bu yılın ilk çeyrek büyümesinin yüzde 5,3'e revize edildiğini ve bu senenin ilk yarısında büyümenin yüzde 3,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi.
2023 yılı kapsamında GSYH verilerinin de yukarı yönlü güncellendiğini ve yüzde 5,1 reel büyümeyle milli gelirin 1,1 trilyon doları aştığını aktaran Yılmaz, kişi başına düşen milli gelirin bir önceki yıla göre 2584 dolar artarak 13 bin 243 dolara ulaştığını ve Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.
OVP'DE NELER GÜNCELLECEK?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, OVP'nin temel çerçevesinin değişmeyeceğini ancak bazı güncellemeler olacağını belirtti.
Yılmaz, Yeni OVP'yle ilgili şunları kaydetti:
"Birincisi makro ekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde.
Diğer taraftan Orta Vadeli Program aynı zamanda bütçenin temelini oluşturur. Meclisimize hükümetimizin göndereceği bütçe teklifinin temel çerçevesinde Orta Vadeli Program şekillendirir. Temel büyüklükler dolayısıyla burada ifade edilmiş ve toplumla paylaşılmış olacak.
Bütçe büyüklüklerimiz bütçe açığımızın ne olacağı harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımıza yer alacak.
3'üncü boyut ise yapısal reformlar. Yapısal reformlar konusunda da geçen yıldan bugüne yaptıklarımız var.
Henüz yapılmayanlar var. Üzerinde çalıştığımız konular var. Burada geldiğimiz noktayı da yine istişarelerimizin yine sonuçları var. Bunları da yansıtacağız yani 3 Ayaklı bir strateji ile hareket ediyoruz.
Para politikaları maliye politikaları ve yapısal reformlar bunu yine güncel Orta Vadeli Programımızda göreceksiniz."