Emniyet personellerinin2025 yılı atama ve yer değiştirmeleri 26 Mayıs tarihinde belli oldu. Canlı yayında emniyet personellerinin yeni görev yerleri netleştirildi. Bakan Yerlikaya, atama sonuçlarının yanı sıra yapılan yeni değişiklikleri de paylaştı. Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamaları da belli oldu.

Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek. Bakan Yerlikaya ayrıca ataması yapılan memurların SMS ile bilgilendirileceğini açıkladı.





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Böylece Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin,

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.