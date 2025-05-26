2025 yılı polis tayin ve atama sonuçları için bekleyiş sona erdi. 2025 yılı genel atama bekleyen polislerin yeni görev yerleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atama ve yer değiştirme sonuçlarıyla beraber yenilikleri de açıkladı. Polisler artık görev puanlarına göre atanacak. Peki, polislerin 2025 atama ve tayin sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2025 polis atama ve tayin sonuçları sorgulama ekranı.
Polis genel atama sonuçları EGM tarafından açıklanacak. EGM atama ve tayin sonuçları için gözler Pol-Net'e çevrilmiş durumda. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte emniyet mensubu Başkomiser, Komiser ve Emniyet Müdürü rütbelerindeki personelin atama ve yer değiştirme sonuçlarına dair beklentiler de yoğunlaştı. Geçtiğimiz yıl 25 Mayıs 2024'te açıklanan genel atama sonuçları referans alındığında, 2025 yılına ilişkin duyurunun da bu günlerde yapılması bekleniyor. Peki, polislerin 2025 atama ve tayin sonuçları ne zaman açıklanır, nasıl sorgulanır?
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında yapılan bu atamalar, personelin hizmet bölgeleri, süreleri ve mazeret durumları göz önünde bulundurularak gerçekleştiriliyor. Özellikle ikinci bölge (şark) görev sürelerini tamamlayan veya yeni şark görevine başlayacak olan amir rütbesindeki personel, sonuçları büyük bir merakla bekliyor.
POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI MI?
Polis atama sonuçları, İçişleri BakanI Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Binlerce polis memurunun beklediği tayin sonuçları, personel Pol-Net sistemine kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaparak yeni görev yerini öğrenebilecek.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindekilerin bu yılki genel atamalarının yapıldığını bildirildi. Atamaları gerçekleşen personeller atama sonuçlarını online sistem üzerinden görebilecekler. Atama ve tayin işlemlerini gerçekleştiren adaylar POLNET üzerinden sonuç sorgulama yapabiliyor.
Emniyet personellerinin2025 yılı atama ve yer değiştirmeleri 26 Mayıs tarihinde belli oldu. Canlı yayında emniyet personellerinin yeni görev yerleri netleştirildi. Bakan Yerlikaya, atama sonuçlarının yanı sıra yapılan yeni değişiklikleri de paylaştı. Polis genel atamaları her sene Mayıs-Haziran döneminde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl genel atama sonuçları 25 Mayıs 2024 tarihinde duyurulmuştu. 2025 polis atamaları da belli oldu.
Ataması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisini görüntüleyebilecek. Bakan Yerlikaya ayrıca ataması yapılan memurların SMS ile bilgilendirileceğini açıkladı.
EGM Polis atama ve yer değişikliği isim listesi 2025 sonuçları için TIKLAYIN
Böylece Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;
Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin,
Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.