Hindistan ve Pakistan, Güney Asya’da uzun süredir devam eden tarihi ve jeopolitik rekabetin merkezinde yer alıyor. 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, günümüzde askeri kapasitelerini modernize etmeye ve genişletmeye devam ediyor. Gelişmiş silah sistemleri, nükleer caydırıcılık ve bölgesel üstünlük hedefleriyle, her iki taraf da savunma stratejilerini sıkı şekilde yürütüyor. İşte Hindistan ile Pakistan'ın askeri gücü hakkındaki bilgiler.
Hindistan, konvansiyonel ordu gücü, savunma bütçesi ve teknoloji alanındaki ilerlemesiyle dikkat çekiyor. Pakistan ise daha çevik ve caydırıcı bir savunma politikasıyla hareket ediyor. Bölgedeki herhangi bir çatışma senaryosu, sadece iki ülkeyi değil, küresel güvenlik dengesini de etkileyebilecek potansiyele sahip.
İŞTE HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ
Pakistan Silahlı Kuvvetleri
Personel:
Aktif asker sayısı: ~650 bin
Yedek kuvvet: ~550 bin
Savunma Bütçesi: Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar
Hava Kuvvetleri:
JF-17 Thunder (yerli-Çin ortak yapımı), F-16, Mirage III/V
Yükseltilmiş hava savunma sistemleri
Bayraktar TB2, Wing Loong II gibi SİHA'lar
Kara Kuvvetleri:
~2,400 ana muharebe tankı (Al-Khalid, T-80UD, Type 59/69)
Mobil topçu sistemleri, sınır ötesi harekât yeteneği
Deniz Kuvvetleri:
9 dizel-elektrikli denizaltı
Firkateynler ve devriye gemileri
Yeni nesil denizaltılar için Çin ile iş birliği
Stratejik Güç:
150-160 nükleer savaş başlığı
Shaheen balistik füze serisi (~2,750 km menzil)
Nükleer silah kullanımında "önce kullanma" stratejisi
Hindistan Silahlı Kuvvetleri
Personel:
Aktif asker sayısı: ~1.45 milyon
Yedek kuvvet: ~1.2 milyon
Savunma Bütçesi:
Yıllık yaklaşık 75 milyar dolar
Hava Kuvvetleri:
Su-30MKI, Rafale, Mirage 2000, Tejas
AWACS ve hava yakıt ikmal uçakları
Geniş İHA/SİHA ağı (Heron, Rustom, MQ-9 Reaper siparişi)
Kara Kuvvetleri:
~4,700 ana muharebe tankı (T-90, T-72, Arjun)
Zırhlı personel taşıyıcılar, çok namlulu roketatar sistemleri
Deniz Kuvvetleri:
2 uçak gemisi (INS Vikramaditya, INS Vikrant)
16 denizaltı (1 nükleer, 15 dizel)
Destroyer, firkateyn ve korvet filosu
Nükleer denizaltılardan balistik füze atma kabiliyeti
Stratejik Güç:
160-170 nükleer savaş başlığı
Agni serisi kıtalararası balistik füzeler (5000+ km menzil)
Uzay ve uydu kabiliyeti (ISRO üzerinden askeri uydular)