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Rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü

Rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü

00:387/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Hindistan ve Pakistan, Güney Asya’da uzun süredir devam eden tarihi ve jeopolitik rekabetin merkezinde yer alıyor. 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, günümüzde askeri kapasitelerini modernize etmeye ve genişletmeye devam ediyor. Gelişmiş silah sistemleri, nükleer caydırıcılık ve bölgesel üstünlük hedefleriyle, her iki taraf da savunma stratejilerini sıkı şekilde yürütüyor. İşte Hindistan ile Pakistan'ın askeri gücü hakkındaki bilgiler.

Hindistan, konvansiyonel ordu gücü, savunma bütçesi ve teknoloji alanındaki ilerlemesiyle dikkat çekiyor. Pakistan ise daha çevik ve caydırıcı bir savunma politikasıyla hareket ediyor. Bölgedeki herhangi bir çatışma senaryosu, sadece iki ülkeyi değil, küresel güvenlik dengesini de etkileyebilecek potansiyele sahip.


İŞTE HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ


Pakistan Silahlı Kuvvetleri

Personel:


Aktif asker sayısı: ~650 bin


Yedek kuvvet: ~550 bin


Savunma Bütçesi: Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar


Hava Kuvvetleri:


JF-17 Thunder (yerli-Çin ortak yapımı), F-16, Mirage III/V


Yükseltilmiş hava savunma sistemleri


Bayraktar TB2, Wing Loong II gibi SİHA'lar

Kara Kuvvetleri:


~2,400 ana muharebe tankı (Al-Khalid, T-80UD, Type 59/69)


Mobil topçu sistemleri, sınır ötesi harekât yeteneği


Deniz Kuvvetleri:


9 dizel-elektrikli denizaltı


Firkateynler ve devriye gemileri


Yeni nesil denizaltılar için Çin ile iş birliği

Stratejik Güç:


150-160 nükleer savaş başlığı


Shaheen balistik füze serisi (~2,750 km menzil)


Nükleer silah kullanımında "önce kullanma" stratejisi

Hindistan Silahlı Kuvvetleri


Personel:

Aktif asker sayısı: ~1.45 milyon


Yedek kuvvet: ~1.2 milyon


Savunma Bütçesi:


Yıllık yaklaşık 75 milyar dolar


Hava Kuvvetleri:


Su-30MKI, Rafale, Mirage 2000, Tejas


AWACS ve hava yakıt ikmal uçakları


Geniş İHA/SİHA ağı (Heron, Rustom, MQ-9 Reaper siparişi)

Kara Kuvvetleri:


~4,700 ana muharebe tankı (T-90, T-72, Arjun)


Zırhlı personel taşıyıcılar, çok namlulu roketatar sistemleri


Deniz Kuvvetleri:


2 uçak gemisi (INS Vikramaditya, INS Vikrant)


16 denizaltı (1 nükleer, 15 dizel)


Destroyer, firkateyn ve korvet filosu


Nükleer denizaltılardan balistik füze atma kabiliyeti

Stratejik Güç:


160-170 nükleer savaş başlığı


Agni serisi kıtalararası balistik füzeler (5000+ km menzil)


Uzay ve uydu kabiliyeti (ISRO üzerinden askeri uydular)

#Hindistan
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Rakamlarla Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü