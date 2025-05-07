Hindistan ve Pakistan, Güney Asya’da uzun süredir devam eden tarihi ve jeopolitik rekabetin merkezinde yer alıyor. 1947'deki bölünmeden bu yana üç savaş yaşayan iki ülke, günümüzde askeri kapasitelerini modernize etmeye ve genişletmeye devam ediyor. Gelişmiş silah sistemleri, nükleer caydırıcılık ve bölgesel üstünlük hedefleriyle, her iki taraf da savunma stratejilerini sıkı şekilde yürütüyor. İşte Hindistan ile Pakistan'ın askeri gücü hakkındaki bilgiler.

1 /7 Hindistan, konvansiyonel ordu gücü, savunma bütçesi ve teknoloji alanındaki ilerlemesiyle dikkat çekiyor. Pakistan ise daha çevik ve caydırıcı bir savunma politikasıyla hareket ediyor. Bölgedeki herhangi bir çatışma senaryosu, sadece iki ülkeyi değil, küresel güvenlik dengesini de etkileyebilecek potansiyele sahip.

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İŞTE HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Personel:

Aktif asker sayısı: ~650 bin

Yedek kuvvet: ~550 bin

Savunma Bütçesi: Yıllık yaklaşık 10 milyar dolar

Hava Kuvvetleri:

JF-17 Thunder (yerli-Çin ortak yapımı), F-16, Mirage III/V

Yükseltilmiş hava savunma sistemleri

Bayraktar TB2, Wing Loong II gibi SİHA'lar

3 /7 Kara Kuvvetleri:

~2,400 ana muharebe tankı (Al-Khalid, T-80UD, Type 59/69)

Mobil topçu sistemleri, sınır ötesi harekât yeteneği

Deniz Kuvvetleri:

9 dizel-elektrikli denizaltı

Firkateynler ve devriye gemileri

Yeni nesil denizaltılar için Çin ile iş birliği

4 /7 Stratejik Güç:

150-160 nükleer savaş başlığı

Shaheen balistik füze serisi (~2,750 km menzil)

Nükleer silah kullanımında "önce kullanma" stratejisi

5 /7 Hindistan Silahlı Kuvvetleri

Personel: Aktif asker sayısı: ~1.45 milyon

Yedek kuvvet: ~1.2 milyon

Savunma Bütçesi:

Yıllık yaklaşık 75 milyar dolar

Hava Kuvvetleri:

Su-30MKI, Rafale, Mirage 2000, Tejas

AWACS ve hava yakıt ikmal uçakları

Geniş İHA/SİHA ağı (Heron, Rustom, MQ-9 Reaper siparişi)

6 /7 Kara Kuvvetleri:

~4,700 ana muharebe tankı (T-90, T-72, Arjun)

Zırhlı personel taşıyıcılar, çok namlulu roketatar sistemleri

Deniz Kuvvetleri:

2 uçak gemisi (INS Vikramaditya, INS Vikrant)

16 denizaltı (1 nükleer, 15 dizel)

Destroyer, firkateyn ve korvet filosu

Nükleer denizaltılardan balistik füze atma kabiliyeti