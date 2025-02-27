RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: Sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İl il Ramazan imsak vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan İmsakiyesini yayımladı. Müslümanlar için bu ay, ibadet ve iyiliklerle geçirilerek manevi olarak arınma fırsatı sunar. Oruç ibadetiyle nefis terbiyesi yapılırken, dualar, zikirler, fitre ve sadaka gibi hayır işleriyle sosyal yardımlaşma teşvik edilir. Peki sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İşte Türkiye genelindeki tüm illerin Ramazan imsakiyesi 2025 listesi.
Mübarek üç aylardan Ramazan geldi çattı. Bu sene Ramazan ayı 1 Mart'ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirildiği için bu ay "Kur’an ayı" olarak da anılıyor. Bu özel ayda oruç ibadetini yapacak olanlar iftar ve sahur saatlerini araştırmaya devam ediyor. Diyanet'in il il Ramazan İmsakiyesi 2025 yılı listesini yazımızda paylaşıyoruz.
DİYANET 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİNİ YAYINLADI
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresinde (https://ramazan.diyanet.gov.tr) 2025 yılı Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. Buna göre illerin iftar ve sahur vakitleri de belirlenmiş oldu.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 LİSTESİ
Ramazan ayının manevi ve toplumsal önemi
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre,
Ramazan ayı, İslam inancına göre rahmet ve mağfiret ayıdır. Müslümanlar için bu ay, ibadet ve iyiliklerle geçirilerek manevi olarak arınma fırsatı sunar. Oruç ibadetiyle nefis terbiyesi yapılırken, dualar, zikirler, fitre ve sadaka gibi hayır işleriyle sosyal yardımlaşma teşvik edilir. Ramazan, bireyin ibadet bilincini artırarak Allah’ın rızasını kazanma yolunda önemli bir dönemdir.
Müminler, Ramazan ayını bilinçli bir şekilde yaşamaya niyet etmelidir. Hz. Muhammed'in "Ameller niyetlere göredir" hadisi, ibadetlerin değerinin niyetle şekillendiğini vurgular. Oruç, yalnızca aç kalmak değil, kötü söz ve davranışlardan da kaçınarak nefsi terbiye etmektir. Bu ayda sabır, şükür ve irade gücü pekiştirilir, kötü alışkanlıklardan uzaklaşma ve iyi ahlaki özellikleri geliştirme imkânı sunar.
Ramazan geceleri ve Kadir Gecesi
Ramazan geceleri, özellikle Kadir Gecesi büyük bir öneme sahiptir. Kur’an’da, Kadir Gecesi’nin "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir. Bu gece, dua, zikir ve ibadetlerle değerlendirilmelidir. Ramazan gecelerinde yapılan ibadetler, günahların affedilmesine vesile olabilir.
Oruç ve Sağlık
Oruç, fiziksel sağlık açısından da önemli faydalar sağlar. Sindirim sisteminin dinlenmesine yardımcı olur, irade gücünü artırır ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirilmesine katkı sunar. Aynı zamanda ruhsal dinginlik kazandırarak bireyin manevi yönünü güçlendirir.
RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ
Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına “on bir ayın sultanı” denilmiştir.
Ramazan sözcük olarak “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” manasında “er-ramza” kelimesinden almıştır. Yağmur yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa Ramazan ayı da müminlerin günahlarını öylece temizleyip yok eder.
Yüce Rabbimiz Kur’anı Kerimde Ramazan ayını şöyle açıklıyor.
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
“Ramazan ayı; insanlara yol gösterici doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kuran’ı Kerim’in indirildiği aydır. Sizden her kim bu aya erişirse onu oruçlu geçirsin.”
Kuran’da “Haram aylar“ olarak bilinen Araplarca hürmet edilen dört haram ayın (Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep) bir ayrıcalığı vardı. Ancak Ramazan ayını değerli ve ayrıcalıklı kılan birçok yönü vardı bunlar;
Ramazan, oruç ayıdır.
Ramazan, Kur’an ayıdır.
Ramazan, takva ayıdır.
Ramazan, Allah’ı yüceltme ayıdır.
Ramazan, şükür ayıdır.
Ramazan, doğruyu bulma ayıdır.
Ramazan, tövbe ayıdır.
Ramazan itikaf ayıdır.
Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır.
“Ramazan ayı öyle bir aydır ki; evveli rahmet, ortası mağfiretve sonu cehennem ateşinden azattır.”