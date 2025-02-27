RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025: Sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İl il Ramazan imsak vakitleri





Ramazan ayının manevi ve toplumsal önemi





Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre,

Ramazan ayı, İslam inancına göre rahmet ve mağfiret ayıdır. Müslümanlar için bu ay, ibadet ve iyiliklerle geçirilerek manevi olarak arınma fırsatı sunar. Oruç ibadetiyle nefis terbiyesi yapılırken, dualar, zikirler, fitre ve sadaka gibi hayır işleriyle sosyal yardımlaşma teşvik edilir. Ramazan, bireyin ibadet bilincini artırarak Allah’ın rızasını kazanma yolunda önemli bir dönemdir.





Müminler, Ramazan ayını bilinçli bir şekilde yaşamaya niyet etmelidir. Hz. Muhammed'in "Ameller niyetlere göredir" hadisi, ibadetlerin değerinin niyetle şekillendiğini vurgular. Oruç, yalnızca aç kalmak değil, kötü söz ve davranışlardan da kaçınarak nefsi terbiye etmektir. Bu ayda sabır, şükür ve irade gücü pekiştirilir, kötü alışkanlıklardan uzaklaşma ve iyi ahlaki özellikleri geliştirme imkânı sunar.







