Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta maçında Real Valladolid ile karşı karşıya gelecek. Real Madrid-Real Valladolid maçı, bugün saat 18.00’de başlayacak. Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e görev verip vermeyeceği merak konusu. Peki Arda Güler Real Valladolid maçında oynayacak mı? İşte Real Madrid ilk 11’i:
Real Madrid, İspanya La Liga ikinci hafta mücadelesinde sahasında Real Valladolid’i konuk edecek. Real Madrid-Real Valladolid maçı, saat 18.00’de başlayacak. Peki maçta Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid-Real Valladolid maçı, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Real Madrid kadrosunda Arda Güler’in olup olmayacağı merak ediliyor. Peki Arda Güler Real Valladolid maçında oynayacak mı? İşte Real Madrid’in ilk 11'i.
Arda Güler Real Valladolid maçında yonacak mı?
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'e 11'de görev verdi. Milli futbolcu, Valladolid karşılaşmasında orta üçlüde görev yapacak.
19 yaşındaki genç yıldız bu sezon Atalanta ile oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde ve Mallorca maçında toplam 5 dakika süre alabildi.
Real Madrid ilk 11
Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia, Valverde, Tchoumeni, Arda Güler, Rodrygo, Vini Jr, Mbappe