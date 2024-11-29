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Resmi Gazete hakim ve savcı atama kararları

Resmi Gazete hakim ve savcı atama kararları

09:3429/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararı</p>
Hakim savcı atamaları Resmi Gazete kararı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Bedir Fidan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Şahin Doğan Bakırköy hakimliğine, Uğur Özbek Denizli Cumhuriyet savcılığına atandı. İşte Resmi Gazete HSK hakim ve savcı atama kararları.

HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İşte Resmi Gazete hakim ve savcı atama kararları listesi.

RESMİ GAZETE HSK HAKİM VE SAVCI ATAMALARI TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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