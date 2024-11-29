Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı. Bedir Fidan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Şahin Doğan Bakırköy hakimliğine, Uğur Özbek Denizli Cumhuriyet savcılığına atandı. İşte Resmi Gazete HSK hakim ve savcı atama kararları.
HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 348 hakim ve savcı, idari yargıda ise 21 hakimin görev yeri değişikliğini kapsayan kararname ile 369 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. İşte Resmi Gazete hakim ve savcı atama kararları listesi.