Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 personel alımı için KPSS-2025/4 tercih sonuçları, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başvurusu 2-8 Mayıs arasında tamamlanan KPSS 2025/4 tercihlerinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İşte hemşire, ebe, acil tıp teknikeri ve diğer branşlardaki kadrolar için merak edilen tüm detaylar.