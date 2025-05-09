KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 sözleşmeli personel alımı için tercih süreci 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurular bitti gözler KPSS 2025/4 tercih sonuçlara çevrildi. Adaylar, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Peki, KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı'nın 15.342 personel alımı için KPSS-2025/4 tercih sonuçları, adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Başvurusu 2-8 Mayıs arasında tamamlanan KPSS 2025/4 tercihlerinin ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. İşte hemşire, ebe, acil tıp teknikeri ve diğer branşlardaki kadrolar için merak edilen tüm detaylar.
Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter kadrolarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihlerini 2-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla kabul etti. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2025 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercihleri 8 Mayıs tarihinde sona erdi. Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacağı merak konusu. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter alımı başvuru sonuçların Kurban Bayramının öncesinde, Haziran ayının ilk haftasına kadar açıklanabileceği öngörülüyor.
KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Sorgulama ekranı için tıklayın
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YERLEŞTİRME SONUÇLAR NASIL SORGULANIR: İŞTE ADIM ADIM SONUÇ SORGULAMA REHBERİ
ÖSYM’nin "https://www.osym.gov.tr" adresine girin.
"Sonuç Sorgulama" sekmesine tıklayın.
KPSS 2025/4 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı bölümünü seçin.
T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sonucunuzu görüntüleyin.
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun paylaştığı verilere göre, ilk etap alımda 7.597 hemşire, 1.786 acil tıp teknikeri, 1.280 ebe ve 963 röntgen teknikeri kadrosu açılacak. Diğer branşların detayları ise ÖSYM kılavuzunda yer alıyor.
EYLÜL’DE 18 BİN KADRO İLE İKİNCİ ALIM GELİYOR
Sağlık Bakanlığı, Mayıs’taki 15.342 kişilik alımın ardından Eylül 2025’te ikinci bir sözleşmeli personel ilanı yayımlayacak.
Bu kapsamda 18 bin ek kadro için başvuru süreci başlayacak. Toplamda 2025 yılında 33 binin üzerinde sağlık çalışanı istihdam edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI