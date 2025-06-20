Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı: 18 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı başvuru şartları açıklandı mı?

Sağlık alanında istihdam fırsatlarını takip eden adaylar, Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin sözleşmeli personel alımına dair gelişmeleri merak ediyor. Alım sürecine ilişkin detayların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile netleşmesi bekleniyor. Peki, başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alım takvimiyle ilgili son bilgiler...

1 /6 Sağlık Bakanlığı, sağlık kadrolarında istihdam edilmek üzere 18 bin personel alımı için hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuruların ÖSYM aracılığıyla yapılacağı alım süreci, tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte resmen başlayacak. Adaylar şartları ve başvuru tarihlerini araştırmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak?

2 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları için henüz net bir tarih verilmedi. Bakan Memişoğlu Sağlık Bakanlığı personel alımının Eylül-Ekim ayında gerçekleştirileceğini açıkladı.

3 /6 KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK? KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

4 /6 KADRO DAĞILIMI BELLİ Mİ? Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM’ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek. İlk atamalarda branş dağılımı şu şekildeydi;

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

5 /6 GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146