Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere alımını yapacağı 3 bin 658 sürekli işçi için süreçte yeni aşamaya geçildi. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, şimdi gözlerini kura çekimine çevirdi. Noter huzurunda gerçekleşecek kura ile asil ve yedek listeler belirlenecek, ardından süreç belge teslimi ve göreve başlama adımlarıyla devam edecek.

1 /5 Sağlık Bakanlığı’nın 3 bin 658 sürekli işçi alımı için başvuru süreci tamamlandı, gözler şimdi kura çekimine çevrildi. Türkiye genelinde temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik personeli gibi branşlarda yapılacak alımlar için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle asil ve yedek adaylar belirlenecek. Kura tarihinin yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor.

2 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI 3.658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı başvuruları başladı. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin tüm detaylara aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

3 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU YAYIMLANDI KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı.

4 /5 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin en kısa sürede yapılması bekleniyor. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak akabinde görevlerine başlayacak.