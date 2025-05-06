Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı: Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman, hangi tarihte bitecek?

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir alım sürecine daha imza atıyor. Bakanlık tarafından duyurulan ilana göre, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacak. Başvuru şartları, takvim ve sürece ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşılırken, adaylar KPSS puanı ve noter kurası esasına göre değerlendirilecek.

1 /6 Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinde kadro ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilde personel alımı sürecini başlattı. Toplamda 19 bin kişiyi kapsayan alımda, 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanıyla, 3 bin 658 sürekli işçi ise kura yöntemiyle belirlenecek. Başvuru süreci ve detaylar, adayların dikkatle takip etmesi gereken takvimle birlikte duyuruldu.

2 /6 SAĞLIK BAKANLIĞI 19 BİN KİŞİLİK KADRO İÇİN BAŞVURU SÜRECİNİ BAŞLATTI Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 19 bin personel alımı için ilan yayımladı. 15 bin 342 sözleşmeli personel KPSS puanıyla, 3 bin 658 sürekli işçi ise noter kurasıyla belirlenecek.

3 /6 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINDA TEMİZLİKTEN GÜVENLİĞE GENİŞ KADRO Temizlik, güvenlik, destek ve mutfak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere yapılacak 3 bin 658 kişilik sürekli işçi alımında kadro dağılımı şöyle: 3.170 Temizlik Görevlisi 240 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 242 Klinik Destek Elemanı (Hastane) 6 Aşçı

4 /6 Başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un e-şubesi esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Her aday yalnızca bir meslek ve bir il için başvuru yapabilecek. Başvuru sırasında ADNKS kayıtlarındaki ikamet adresi dikkate alınacak.

5 /6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KPSS İLE YAPILACAK KPSS puanıyla yapılacak 15 bin 342 kişilik sözleşmeli personel alımı için tercihler 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Başvurular sadece ÖSYM’nin online sistemi üzerinden yapılacak, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçerli olmayacak. Pozisyonlara ilişkin tüm detaylar Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda yer alıyor.