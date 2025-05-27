Sağlık Bakanlığı işçi alımı kesin kura sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılacak 3.658 sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine kilitlendi. Süreç, şeffaflık ilkesi gereği canlı yayınla kamuoyuna açık şekilde yürütülüyor. Adaylar, asil ve yedek listelerde yer alacak isimleri canlı yayında anbean takip edebilecek.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılacak 3.658 kişilik alım için kura günü geldi çattı. 27 Mayıs Salı günü saat 10.00’da başlayan kura çekimi, noter huzurunda ve canlı yayın aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda asil ve yedek adaylar belli olurken, binlerce başvuru sahibinin gözü kulağı şimdi ekranlarda.
SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU
Kura, 27 Mayıs 2025 tarihinde Saat 10.00' da Bilkent Yerleşkesinde noter katılımı ve tespiti ile canlı yayında başladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
Adaylar, Kura çekilişini Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebileceğinden, kuraya ayrıca katılımcı alınmayacaktır. Adaylar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 22:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir.
Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.
İşte, illerin Kura çekiliş sırası:
İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.