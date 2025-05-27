Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde temizlik görevlisi, güvenlik elemanı ve klinik destek personeli pozisyonları için gerçekleştirdiği 3.658 kişilik işçi alımında kura heyecanı başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Ankara’da noter huzurunda yapılan kura çekimine çevrildi. Mülakat yapılmadan, tamamen kurayla belirlenecek asil ve yedek aday listeleri merakla beklenirken, binlerce aday sonuçların açıklanacağı anı sabırsızlıkla takip ediyor. İşte kura çekimi süreci ve detaylar...
Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde istihdam edeceği 3.658 sürekli işçi alımı için kura süreci heyecanla takip ediliyor. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve güvenlik görevlisi pozisyonları için başvuru yapan binlerce aday, noter huzurunda gerçekleşen kura çekimini merakla bekliyor. Başvuruların İŞKUR üzerinden tamamlanmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrildi. Kura çekimiyle birlikte asil ve yedek aday listeleri de açıklanacak. Süreç tamamlandığında, işe yerleşen adaylar belge teslimi sonrası doğrudan göreve başlayacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sürecine dair son gelişmeler…
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası noter huzurunda yapılacak. Kura çekimini canlı takip etmek isteyen adaylar ise Bakanlığın resmi YouTube hesabından veya aşağıdaki bağlantı üzerinden kura çekimini takip edebilirler.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYINIZ (başladığında aktif olacak)
Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?
Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.
KURANIN ARDINDAN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası tamamlandıktan sonra sonuçlar isim listesi şeklinde yayınlanacak. Kura çekimi öncesinde adaylardan herhangi bir sınav şartı aranmadı. Benzer şekilde kurada asil olarak yer alan aday sınavsız ve mülakatsız bir şekilde görev yerine yerleştirilecek. Kura sonrasında adayların ilgili kurumlara teslim etmesi gereken evraklar ve son başvuru tarihi ayrıca resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak.
Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.
KURADA YEDEK OLAN ADAY NE YAPACAK?
Asil olarak hak kazanan adaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak duyuruları takip edecek ve evraklarını teslim edecek. Kurada asil olarak çıkan ancak belirtilen sürede belge teslim etmeyen veya yanlış bilgi veren adayların yerine yedek adaylar çağrılacak.