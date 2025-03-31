Sağlık ocakları açık mı?

Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak. Bu kapsamda 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde sağlık ocaklarından hizmet alınamayacak. Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.