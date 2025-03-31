Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin, idari izinle birlikte 9 güne uzatıldığını duyurmuştu. Bu süreçte Sağlık ocakları çalışma saatleri, özellikle düzenli ilaç kullananlar ve hasta yakınları için önem taşıyor. Peki, bayramda Sağlık ocakları açık mı? İdari izinli günlerde aile sağlığı merkezleri hizmet veriyor mu?
Ramazan Bayramı 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak ediliyor. Resmi bayram günlerinde Sağlık ocakları kapalı olacak. Peki 2 Nisan Çarşamba sağlık ocakları açık mı? aile sağlığı merkezleri ne zaman çalışmaya başlayacak? İşte detaylar.
Sağlık ocakları açık mı?
Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak. Bu kapsamda 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde sağlık ocaklarından hizmet alınamayacak. Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.
Aile hekimliği (sağlık ocakları) kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?
Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez. Çalışma saatleri bölgeden bölgeye ve sağlık ocağının bağlı olduğu sağlık kuruluşunun politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
Sağlık ocaklarında hangi hizmetler sunuluyor?
-Muayene
-İlaç yazdırma ve reçete yenileme
-Sağlık raporu düzenleme
-Aşı ve bağışıklık hizmetleri
-Bebek ve çocuk izlem hizmetleri