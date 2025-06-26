Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? Sağlık raporu ödeme ekranı ve detaylar

Sağlık Bakanlığı, Haziran 2025 itibarıyla bazı sağlık raporları için dijital ödeme sistemine geçti. Yeni düzenleme kapsamında ehliyet, silah ruhsatı, sürücü belgesi ve psiko-teknik gibi özel amaçlı sağlık raporlarının alınabilmesi için belirlenen ücretlerin ödenmesi zorunlu hale geldi. Ücret ödeme işlemleri ise artık internet üzerinden, bakanlığın geliştirdiği SBOS sistemi aracılığıyla yapılabiliyor.