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Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? Sağlık raporu ödeme ekranı ve detaylar

Sağlık raporu ücreti nasıl ödenir? Sağlık raporu ödeme ekranı ve detaylar

08:4026/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Haziran 2025 itibarıyla sağlık raporlarına ücretli sistem getirildi. Yeni düzenleme ile ehliyet, silah ruhsatı, sürücü belgesi gibi özel amaçlı sağlık raporlarının alınabilmesi için belirlenen ücretlerin ödenmesi gerekli. Peki, sağlık raporu ücretleri internetten nasıl ödenir? İşlem kodu nasıl alınır, ödeme sonrası rapora nereden ulaşılır?

Sağlık Bakanlığı, Haziran 2025 itibarıyla bazı sağlık raporları için dijital ödeme sistemine geçti. Yeni düzenleme kapsamında ehliyet, silah ruhsatı, sürücü belgesi ve psiko-teknik gibi özel amaçlı sağlık raporlarının alınabilmesi için belirlenen ücretlerin ödenmesi zorunlu hale geldi. Ücret ödeme işlemleri ise artık internet üzerinden, bakanlığın geliştirdiği SBOS sistemi aracılığıyla yapılabiliyor.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NEREDEN VE NASIL ÖDENİR?

Sağlık raporu ödemeleri için vatandaşların www.sbos.saglik.gov.tr adresine giriş yapması gerekiyor. Sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve işlem kodu girildikten sonra istenilen rapor türü seçilerek ödeme adımına geçiliyor.





SBOS platformu, kredi kartı ve havale/EFT gibi ödeme yöntemlerini destekliyor. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, ilgili raporlar hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden erişilebilir hale geliyor.

İŞLEM KODU NASIL ALINIR?

Sağlık raporu ödeme ekranına geçmeden önce işlem kodu almak şart. Kod temini için üç yöntem bulunuyor:

Online Başvuru: www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden istenen rapor seçilerek işlem kodu oluşturulabiliyor.

SMS ile Başvuru: T.C. kimlik numarası ve rapor türü bilgisi, 2023 numarasına SMS olarak gönderildiğinde işlem kodu kısa süre içinde cep telefonuna geliyor.

Aile Hekimi Üzerinden: Aile hekimine yapılan başvuru sonrası, oluşturulan e-Rapor üzerinden işlem kodu doğrudan sağlık personeli tarafından veriliyor.


2025 YILI GÜNCEL SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ

Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL

Tek Hekim (Aile Hekimliği) 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu 1250 TL

Silah Ruhsatı Raporu 1500 TL

Sürücü Raporu (Tek Branş) 300 TL

Sürücü Raporu (İki Branş) 450 TL

Sürücü Raporu (Kurul) 750 TL

Uçucu Raporu Sınıf I (Sivil) 5250 TL

Uçucu Raporu Sınıf II (Sivil) 3750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil) 3750 TL

Psiko-Teknik Psikiyatri Muayenesi 300 TL


ÖDEME SONRASI RAPORLARA NASIL ULAŞILIR?

Ücret ödendikten sonra, raporlar dijital ortamda erişime açılıyor. Vatandaşlar, e-Nabız veya e-Devlet sistemine giriş yaparak, ödeme yaptıkları raporların son haline ulaşabiliyor. Böylece rapor çıktısı almak veya sağlık kuruluşuna tekrar gitmek zorunda kalmadan tüm işlemler online şekilde tamamlanabiliyor.


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