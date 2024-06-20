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Said Celili kimdir?

13:19 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>Said Celili kimdir?</p>
Said Celili kimdir?

Said Celili, İran’da 28 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde aday oldu. Muhafazakar kanadın önde gelen isimlerinden eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, İran Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika Daire başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu. Sait Celili İran-Irak Savaşı’nda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi olarak defalarca savaşta bulundu. İşte Said Celili'nin hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

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Said Celili, 6 Eylül 1965; Meşhed doğumludur. İran'ın Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi eski başkanı ve eski nükleer başmüzakerecisi.

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Tahran’daki İmam Sadık üniversitesinde Siyasal Bilimler bölümünde doktora programını bitiren Celili aynı üniversitenin öğretim görevlisidir.

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Sait Celili İran-Irak Savaşı’nda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi olarak defalarca savaşta bulundu.

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Irak güçlerine karşı İran tarafından yürütülen Kerbela-5 Operasyonunda sağ ayağından yaralandı ve sağ ayağını kesmek zorunda kaldılar.

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İran'ın dini lideri Ali Hamaney tarafından şimdiki görevi onanan Sait Celili İran Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika Daire başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu.

#Said Celili
#Said Celili hayatı
#İran cumhurbaşkanı adayı Said Celili
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