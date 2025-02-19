Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilecek program çerçevesinde, gençlere hem iş gücü deneyimi kazandırılacak hem de gelir desteği sağlanacak. Proje kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından Sakarya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için bin 302 kontenjan ayrıldı.