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Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı

Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı

16:5219/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri asıl liste sonuçları</p>
Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura çekimleri asıl liste sonuçları

Sakarya Üniversitesi öğrencileri, İŞKUR Gençlik Programı'na 10-15 Şubat 2025 tarihleri arasında iskur.gov.tr adresinden başvurusunu yaptı. Proje kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından Sakarya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için bin 302 kontenjan ayrıldı. Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı. İşte İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları isim listesi.

Sakarya Üniversitesi ile Sakarya İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilecek program çerçevesinde, gençlere hem iş gücü deneyimi kazandırılacak hem de gelir desteği sağlanacak. Proje kapsamında Türkiye İş Kurumu tarafından Sakarya Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler için bin 302 kontenjan ayrıldı.

İŞKUR Gençlik Programına Sakarya Üniversitesi'nde örgün eğitim gören, kaydını dondurmamış veya pasif durumda olmayan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamak, sigortalı çalışmıyor olmak ve hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmayan (66.314 TL) öğrenciler başvuruda bulundu. Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları açıklandı. Sakarya Üniversitesi merkez yerleşkeleri ile Hendek Eğitim Fakültesi yerleşkesini kapsayan kura çekimleri asıl liste sonuçları aşağıda yer almakta.

Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları tam listesi için TIKLAYIN

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#Sakarya Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları

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