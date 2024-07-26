ChatGPT gibi yapay zeka programlarının sahibi olan firma OpenAI, şimdi de yapay zeka tabanlı SearchGPT adında arama motoru oluşturdu. Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipi olan "SearchGPT"yi test ettiğini duyurdu. Google'a rakip olacağı düşünülen SearchGPT'nin nasıl çalıştığı merak kazandı. SearchGPT nedir, nasıl çalışır? SearchGPT'nin Google'dan farkı nedir? SearchGPT ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...
Google’a rakip olacağı iddia edilen yapay zeka desteği ile ön plana çıkan SearchGPT, internet kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Peki, SearchGPT nedir? SearchGPT ne işe yarar, nasıl kullanılır? SearchGPT ücretsiz mi kullanılıyor_
SearchGPT nedir?
SearchGPT internet üzerindeki bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayan ve yapay zeka destekli bir arama motorudur. SearchGPT, ayrıca bulduğu bilgileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek kullanıcılara özetlenmiş bilgi de verebilecek. OpenAI, yapay zeka destekli SearchGPT arama motorunu duyurdu. Böylece SearchGPT, hızlı ve direkt olarak yanıt verebilen bir arama motoru olacak. Ayrıca SearchGPT içerisinde Görsel yanıtlar özelliği de ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi oluyor.
SearchGPT nasıl kullanılır?
SearchGPT henüz 10 bin test kullanıcısına açık olarak kullanılabiliyor. ChatGPT’ye entegre edilmesi beklenmekte olan SearchGPT, henüz doğrudan herkese açık bir şekilde kullanılamamaktadır.
SearchGPT’nin şu anlık sadece 10 bin test kullanıcısına açık olmasının sebebi ise SearchGPT için geri bildirim alabilmektir.
OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman X hesabından yaptığı paylaşımda, "Aramayı bugün olduğundan çok daha iyi hale getirecek alan olduğunu düşünüyoruz. SearchGPT adında yeni bir prototipi başlatıyoruz.
Prototipten öğreneceğiz, onu daha iyi yapacağız ve ardından gerçek zamanlı ve maksimum düzeyde yararlı hale getirmek için teknolojiyi ChatGPT'ye entegre edeceğiz." Açıklamalarında bulundu.
SearchGPT ve Google karşılaştırması
SearchGPT: Kullanıcıların doğal dilde sorular sormasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Gerçek zamanlı verilere erişim sağlar, bu da modelin bilgi kesilme tarihlerini aşmasına olanak tanır. Bu sayede en güncel bilgileri sunar.Arama sonuçlarını doğal dil yanıtları olarak sunar. Kullanıcılar daha detaylı ve bağlamsal cevaplar alabilirler. Hava durumu, hesap makineleri, spor sonuçları, finans bilgileri ve zaman dilimleri gibi çeşitli widget’lar sunmayı planlamaktadır.
Google: Geleneksel arama motoru formatını kullanır. Kullanıcılar anahtar kelimeler ve kısa sorgular yazarak arama yapar ve sonuçlar genellikle kısa açıklamalar şeklinde sunulur. Sürekli güncellenen bir veri tabanına sahiptir ancak arama sonuçları her zaman en güncel bilgiyi içermeyebilir. Arama sonuçları genellikle bağlantılar, kısa açıklamalar ve çeşitli reklamlar olarak sunulur. Kullanıcılar genellikle istedikleri bilgiyi bulmak için birçok bağlantıya tıklamak zorunda kalabilir. Bu tür widget’lar ve özellikler zaten mevcut olup, kullanıcılar belirli sorgularla bu bilgilere kolayca erişebilirler.