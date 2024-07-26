SearchGPT ve Google karşılaştırması





SearchGPT: Kullanıcıların doğal dilde sorular sormasına ve etkileşimde bulunmasına olanak tanır. Gerçek zamanlı verilere erişim sağlar, bu da modelin bilgi kesilme tarihlerini aşmasına olanak tanır. Bu sayede en güncel bilgileri sunar.Arama sonuçlarını doğal dil yanıtları olarak sunar. Kullanıcılar daha detaylı ve bağlamsal cevaplar alabilirler. Hava durumu, hesap makineleri, spor sonuçları, finans bilgileri ve zaman dilimleri gibi çeşitli widget’lar sunmayı planlamaktadır​.









Google: Geleneksel arama motoru formatını kullanır. Kullanıcılar anahtar kelimeler ve kısa sorgular yazarak arama yapar ve sonuçlar genellikle kısa açıklamalar şeklinde sunulur. Sürekli güncellenen bir veri tabanına sahiptir ancak arama sonuçları her zaman en güncel bilgiyi içermeyebilir. Arama sonuçları genellikle bağlantılar, kısa açıklamalar ve çeşitli reklamlar olarak sunulur. Kullanıcılar genellikle istedikleri bilgiyi bulmak için birçok bağlantıya tıklamak zorunda kalabilir. Bu tür widget’lar ve özellikler zaten mevcut olup, kullanıcılar belirli sorgularla bu bilgilere kolayca erişebilirler.