SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zaman zaman sigortalı çalışanları ilgilendiren önemli duyurular yapıyor. Özellikle erken emeklilik planı yapanlar, SGK’nın paylaşımlarını yakından takip ediyor. Daha önce yapılan açıklamalarda, sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak belirli koşulları sağlayan kişilerin 1800 veya 3600 gün primle emekli olabileceği belirtilmişti. SSK girişi 1993, 2003 ve 2013 olan bazı sigortalılar için belirli şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik hakkı doğabiliyor. Özellikle malulen emeklilik ve 3600 prim günüyle kısmi emeklilik şartları, çalışanlara belirli yaş ve prim koşullarıyla emeklilik imkânı sunuyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabilir? İşte detaylar…

1 /8 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı duyurularla Türkiye'deki binlerce çalışanın gündeminde yer alıyor. Özellikle erken emeklilik hayali kuran çalışanlar, SGK'nın açıklamalarını yakından takip ediyor. SGK’nın geçmiş duyurularında, sigorta başlangıç yılına göre farklı prim gün sayılarıyla erken emeklilik hakkı kazanılabileceği belirtilmişti. Özellikle belirli şartları sağlayan sigortalılar, 1800 ve 3600 gün primle emeklilik hakkına sahip olabiliyor. Peki, kimler erken emeklilikten yararlanabilir? İşte detaylar...

2 /8 Öte yandan geçtiğimiz dönemlerde SGK tarafından erken emeklilik hakkı oluşturabilen bazı duyurular yapılmıştı. Bahsedilen duyurulara istinaden, SSK başlangıcı 1993, 2003, 2013 olan ve diğer tarihlerde SSK'lı olan kişiler adeta yaşadı bile dedirtebilen bazı güncellemeler açıklandı. Çünkü bazı şartlar oluştuğunda, 1800 ve 3600 gün primle erken emekli olma hakkı kazanılabiliyor.

3 /8 Peki, SSK başlangıcı 1993, 2003, 2013 olan ve diğer tarihlerde sigorta girişi yaptıran bireyleri ilgilendiren bu haklar neler? Aşağıda 1800, 2160 ve 3600 gün primle erken emeklilik imkanı oluşabilen haklardan bazıları bulunuyor.

4 /8 SGK DUYURDU: ANNELER İÇİN ERKEN EMEKLİLİK İMKANI SGK tarafından anneler için bazı şartlarda erken emeklilik imkanı oluşabildiği açıklandı. Bu kapsamda kadın çalışanlar için 2160 gün (6 yıl) borçlanma hakkı bulunuyor. Zira 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile sigortalı çalışan anneler, yaş ve prim şartlarını doldurduklarında 6 yıl erken emekli olma hakkı elde edebiliyorlar.

5 /8 MALULEN EMEKLİLİK DURUMU İş yapma gücünde yüzde 60 ve üzeri kayıp yaşayan sigortalı çalışanlar, sağlık raporu almalarının ardından bazı şartları yerine getirdiklerinde malulen emekli olabiliyorlar. Malulen emeklilikte yaş şartı bulunmuyor ve en az 1800 gün prime bakılıyor.

6 /8 3600 GÜN PRİMLE EMEKLİLİK Erken emeklilik, 15 yıl ve 3600 günü tamamlayan çalışanlar için sağlanabiliyor. Bu hak, kısmi emeklilik kapsamında değerlendiriliyor ve yaş şartının yerine getirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Ek olarak bu hakkın 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kişiler için geçerli olduğu belirtiliyor.

7 /8 YIPRANMA PAYI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİK SGK tarafından duyurulan bazı mesleklerde çalışan bireyler, daha erken emekli olabiliyorlar. Yıpranma hakkı kapsamında değerlendirilen bu durumda, sigortalılık sürelerine gün ilave ediliyor. İlave edilen prim süresinin yarısı kadar yaş şartından azaltılıyor. Ancak bu noktada çalışılan mesleğin SGK tarafından açıklanmış olması gerekiyor.