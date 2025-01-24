Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dul maaşı ile ilgili çıkan haberlere açıklık getirdi. Binlerce vatandaşın yararlandığı dul maaşı son günlerde yeniden gündeme geldi. Özellikle 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında erkek-kadın ayrımı olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki 2025 dul maaşı ne kadar oldu? Erkekler de dul maaşı alabilir mi? İşte SGK'dan dul maaşı ile ilgili yapılan açıklamalar.
Dul maaşı ile ilgili son günlerde kadın-erkek ayrımı olduğu yönünde iddialar yer alıyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dul maaşı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve hem kadın hem de erkeklerin dul maaşından faydalanabileceğini duyurudu. İşte SGK'nın dul maaşı açıklamaları, dul maaşı alma şartları ve 2025 ücretleri...
SGK'DAN AÇIKLAMA: DUL MAAŞI KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), dul maaşına ilişkin haberlerle ilgili, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." açıklaması yapıldı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, SSK'den aylık alan ve vefat eden eşin en az 5 yıl sigortalılığı ve 900 prim günü (borçlanmalarla 1800 gün) varsa, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği belirtildi.
Bağ-Kur ve Emekli Sandığından aylık alan ve vefat eden eşin ise en az 5 yıl sigortalılık ve 1800 prim günü olduğu takdirde, dul kadın veya erkek evlenmemek şartıyla çalışsa ya da emekli olsa dahi dul maaşı alabileceği kaydedildi.
Açıklamada, "Dul maaşını hem kadınlar hem de erkekler alabilir. 2008 öncesi, SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı mevzuatında da dul eş için erkek-kadın ayrımı olmayıp bu hususta yeni bir düzenleme de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
DUL VE YETİM AYLIĞI ALMA ŞARTLARI VE BAĞLANMA ORANLARI
Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75’i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.
Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.
MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?
Vefat eden eşin maaşının belirli bir yüzdesi kadar ödeme yapılıyor. Belirleyici, vefat eden eşin maaşı ve sigortalılık durumu oluyor.
Eşin hangi sigorta statüsünde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) çalıştığı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi maaş tutarına etki ediyor.
DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?
2025'te en düşük emekli maaşının 14.469 liraya çıkarılmasıyla, dul ve yetim maaşları da arttı.
Vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisiyse, yüzde 75 oranında dul maaşı alan kişi için taban maaş 10 bin 852 lira olacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eşin maaşı ise 7 bin 234 lira,
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan bir kişi için ise maaş 3 bin 617 lira olacak.
Vefat eden sigortalı Emekli Sandığı’ndan emekli ise, yüzde 75 dul maaşı için taban maaş 14 bin 713 lira, yüzde 50 dul maaşı için 9 bin 808 lira ve yüzde 25 yetim maaşı için ise 4 bin 904 lira olacak.
BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?
Dul maaşı almak isteyen erkekler, istenilen belgeleri tamamladıktan sonra en yakın SGK müdürlüğüne başvurarak süreci başlatabiliyor. Vefat eden eşin sigorta statüsü, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi detaylı olarak inceleniyor.
DUL MAAŞI NASIL SORGULANIR?
Dul maaşı sorgulama işlemi e Devletten yapılır. E devlet şifresi ve TC kimliği ile sisteme girilir. Şifresi olmayan kullanıcılar PTT şubesine giderek sistemden yeni şifre alabilir, kullanıcılar kendi oluşturdukları yeni şifre ile dul maaşı ve diğer finansal konularında işlem görebilirler. PTT şubesinden 2 TL karşılığında şifre alarak sisteme giriş yapabilir, dul maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
Dul Maaşı Alabilmek İçin Hangi Belgeler Gerekir?
Dul maaşı alabilmek için başvuru kaydı için gerekli belgeler şunlardır:
• Dilekçe
• Muhtaçlık belgesi
• Vukuatlı nüfus örneği
• Veraset ilamının orijinali ve noter onaylı bir kopya örneği
• Emekli maaş sisteminden oluşan katılım formu
• Vefat eden eşin nüfus cüzdan örneği ve iki adet vesikalık fotoğrafı