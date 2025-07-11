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OBP İle Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları: Gaziantep'te Sınavsız Öğrenci Kabul Eden Liseler

OBP İle Öğrenci Alan Okulların Taban Puanları: Gaziantep'te Sınavsız Öğrenci Kabul Eden Liseler

14:5011/07/2025, Cuma
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<p>Gaziantep’te OBP ile öğrenci alan liseler hangileri?</p>
Gaziantep’te OBP ile öğrenci alan liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınavsız öğrenci alan liseler de merak konusu olmaya başladı. Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Peki sınavsız liseler Gaziantep’te hangileri? İşte Gaziantep’te OBP puanı ile öğrenci alan okulların taban puanı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek. LGS kapsamında yapılacak lise tercih süreci 14 Temmuz Pazartesi başlayacak ve 24 Temmuz Perşembe saat 17.00'ye kadar devam edecek. LGS yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos'ta açıklanacak. Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

#Gaziantep liseleri
#OBP puanı
#sınavsız liseler
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