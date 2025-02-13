Birçok bölgede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle köy yolları kapandı, kent merkezlerinde ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde bugün okullar da tatil edildi. Kar tatili olan iller arasında Sivas da yer aldı. Valilik açıklaması sonrası bugün tatil yapan öğrenciler Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı? sorusuna yanıt arıyor.
Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı. Belediye ekipleri, kent merkezinde temizleme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için karla mücadeleyi sürdürüyor. Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 215 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor. Sivas Valiliği il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışı nedeniyle Sivas merkez ve ilçelerinde bugün okullar tatil edilmişti. Peki Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Valilik kar tatili açıklaması geldi mi?
Sivas'ta okullar tatil mi?
Sivas Valiliğinden 14 Şubat Cuma günü için kar tatili açıklaması gelmedi.
Sivas merkez ve ilçelerinde bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti. Kar tatiline ilişkin Sivas Valiliğindene yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki,
resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca açıklamada malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.