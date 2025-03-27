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SON DAKİKA | Uludağ Kervansaray Otel'de yangın! Can kaybı var, yangının çıkış sebebi belli oldu

SON DAKİKA | Uludağ Kervansaray Otel'de yangın! Can kaybı var, yangının çıkış sebebi belli oldu

Tuğba Güner
08:5227/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bursa Uludağ'da bir süre önce eksiklikler nedeniyle kapatılan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ederken, otelde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Yangında ölü veya yaralı var mı? Neden yangın çıktı? Yangında son durumu paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı acı haberi de açıkladı. Öte yandan yangının çıkış sebebi belli oldu. İşte detaylar.

Uludağ’da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan Kervansaray Otel'de çıkan yangına müdahale ediliyor.

ULUDAĞ OTEL YANGININDA SON DURUM NE?


İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.


Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.

1 CAN KAYBI VAR


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yangında 1 kişinin öldüğünü 4 kişinin de kurtarıldığını söyledi. CNN TÜRK canlı yayınında konuşan Bozbey, 'Hemen ulaştı arkadaşlarımız oraya. Binada kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi vefat etti' ifadelerini kullandı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU


Oteldeki kayak hocaları verandada mangal yaptıkları sırada üst alan tutuştu ve alevler bir anda büyüdü. Eşyalarını almak için tekrar otele giren kişiler mahsur kalırken hayatını kaybeden kişinin otelin kayak odasını işleten kişinin olduğu öğrenildi.

OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, otelin tamamen boşaltıldığını söyledi.

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SON DAKİKA | Uludağ Kervansaray Otel'de yangın! Can kaybı var, yangının çıkış sebebi belli oldu