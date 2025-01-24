Son dakika Konya haberleri: Konya'daki çöken binada son durum nedir? Çöken binada kaç kişi vardı?

Son dakika haberi olarak Konya'nın Selçuklu ilçesinde üç katlı bir binanın çöktüğü bildirildi. Konya'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Konya Valisi İbrahim Akın olay yerinde yaptığı açıklamada, 'İçeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi' açıklamalarında bulundu. AFAD ekiplerinin 200 personel ile katıldığı arama kurtarma çalışmalarından son dakika gelişmeleri ve resmi açıklamalar haberimizde.
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Selçuk Mahallesinde 3 katlı bir binanın çökmesi üzerinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Konya'daki çöken binada kaç kişinin olduğu henüz netleşmese de bina altında 3-4 kişinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın çöken bina ile ilgili açıklamaları ve son dakika haberleri sayfamızda.
KONYA'DAKİ ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELER
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
'İÇERİDE 5 KİŞİNİN OLDUĞU BİLGİSİ VERİLDİ'
Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Saat 20.05 itibarıyla 112 merkezine gelen bir ihbarda Beyşehir Caddesi Taşoluk Apartmanı'nın çöktüğü yönünde bilgi ulaştı. Haberin tarafımıza ulaşması üzerine derhal, AFAD, 112, belediye, sağlık tüm ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Şu an içeriden çıkan bir vatandaşımızdan aldığımız bilgiye göre içeride 5 kişinin olduğu yönünde bilgi edinildi.
Elbetteki bu bilgiler ilk elde edilen bilgiler. Binanın ruhsat durumuyla ilgili, kaç dairesi olduğuyla ilgili belediyemizde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yapıyorlar. Yine diğer dairelerde oturanlar olup olmadığı yönünde kayıtlar kontrol ediliyor. Şu anda bütün gayretimizle yapının altında olduğu ifade edilen 5 kişinin kurtarılmasına yönelik olarak yürütüyoruz. İnşallah ilerleyen saatlerde gerekli bilgiler elde edildikten sonra gerekli açıklamalar yine tarafımızca yapılacaktır. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Umuyoruz ki hiçbir vatandaşımızı kaybetmeden onları yapının altından kurtarırız. Şu anda arkadaşlarımız bütün imkanlarımızı kullanmak suretiyle çalışmalarını yürütüyorlar."
Vali Akın, "Şu anda henüz olay çok yeni. Zaman içerisinde yapılan incelemelerle binanın hangi gerekçelerle çöktüğü de ortaya konulacaktır." dedi.
AFAD'DAN ÇÖKEN BİNAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da çöken binaya yönelik çalışmalar için AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edildiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Konya'nın Selçuklu ilçesinde bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan Mahallesi'nde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 Acil Sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş, ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz."
KONYA BELEDİYE BAŞKANI ALTAY'DAN AÇIKLAMALAR
Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: (Selçuklu'da çöken üç katlı binaya ilişkin):
▪️Binada 14 daire bulunuyordu.
▪️Bina kentsel dönüşüm içerisinde değil.
▪️Çöken binanın iskanı 1994 yılında alınmış.
İki kişi sağ olarak çıkarıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ÇÖKEN BİNA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binaya ilişkin, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, Konya'nın Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi'ndeki çöken binayla ilgili ihbarın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 20.05'te ulaştığını belirtti.
AFAD ve belediye ekiplerinin saat 20.15'te bölgeye ulaştığını aktaran Yerlikaya, "Olay yerine il AFAD müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, itfaiyeden 120 personel ile emniyet, 112 Sağlık ve belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir." açıklamasında bulundu.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Çöken binanın olduğu yere AFAD mobil koordinasyon tırı, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD il müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."
Öte yandan, Bakanlık kaynaklarından, Yerlikaya'nın Konya'ya gittiği bildirildi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN AÇIKLAMALAR
Yıkılan binan 14 daire ve 7 dükkan bulunurken, gürültüyü duyup son arda kurtulan 2 kişiden 1'inin anksiyeti rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ''Binada yıkım kendiliğinden bir yıkılma gerçekleşti. 1994 yılında ruhsatlandırılmış bir bina. Arka cephesinde kentsel dönüşüm gerçekleşmiş ama maalesef cadde üzerindeki bu eski bina ruhsatlı ve kentsel dönüşümü gerçekleştirmeyi kabul etmedikleri için devam etmiş bu bina olduğu için de bu şekilde olmuş. Şu anda temel önceliğimiz tabii binanın altında vatandaşımız var mı? Nedir durumları? Onlara bir an önce ulaşıp. Binadan çıkan iki vatandaş söz konusu. Onların ifadeleri var. Kendi aileleriyle ilgili 5 kişinin olduğuna dair çıkan vatandaşlardan gelen bir bilgi var.
Tabii bunun dışında da başka vatandaşlarımızın da olma ihtimali var. Binada her türlü çabayı şu anda kurumlarımız ortaya koyuyorlar. Gerek merkezi idare, gerek yerel yönetim bütün ilgili kurumlarımız. Şu anda sahada en az önce sordum Sayın Valimize yeterli ekibin araç gerecinin olduğunu ifade etti ama her ihtimale karşı başka takviye birtakım unsurlar da harekete geçmiş durumda. Temenni ederiz ki sağ salim kurtulsun, varsa enkaz altında vatandaş. Şu anda temel önceliğimiz bu. Bir an önce bu durumu açıklığa kavuşturmak. Bu çerçevede yine çeşitli araştırmalar, incelemeler yapılıyor. Kimlerin olabileceğini muhtemel duruma ilişkin yine araştırmalar yapılıyor. Şu an itibariyle bilgimiz bunlar. Dediğim gibi şu an temel önceliğimiz bu arama kurtarma faaliyetinin başarılı bir şekilde icra edil. Profesyonel ekipler işlerini yapıyorlar. Bize düşen onlara yardımcı olmak. Elimizden ne geliyorsa yapmak. Tabii ki dua ediyoruz, temenni ediyoruz. ''
ENKAZDAN ÇIKAN DUMAN
Cevdet Yılmaz, enkazdan çıkan dumanın nedeninin belli olmadığını belirterek, ''Küçük yangın durumu söz konusu olabilir, ahşap da var biliyorsunuz binada. Ona müdahale ediyor şu anda. Ekipler gerekli müdahaleyi yapıyorlar.''dedi.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bu arada olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.