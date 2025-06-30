Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde orman yangınları yeniden gündeme geldi. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında çıkan yangınlar, hem doğayı hem de yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş alanlara yayılan alevler, ekiplerin yoğun çabalarına rağmen kontrol altına alınmakta güçlük yaşatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son bir haftada 20’den fazla farklı noktada yangın çıktı. Orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı" ifadelerini kullandı. Peki, Hangi illerde yangın devam ediyor? Yangınlar söndürüldü mü? İşte Türkiye'nin birçok noktasında meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son gelişmeler haberimizde.
Türkiye, yaz aylarının etkisini artırmasıyla birlikte yeniden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son günlerde artan hava sıcaklıkları, düşük nem oranı ve kuvvetli rüzgârla birleşince özellikle Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yangın riski zirveye ulaştı. Son 48 saatte birçok ilde alevler yükselirken, bazı köyler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, yangınların çoğunun insan kaynaklı hatalardan kaynaklandığını vurgularken, ekipler gece gündüz demeden söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Orman Yangınlarında Son Durum
Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle orman yangınlarının artık daha sık ve yıkıcı hale geldiğine dikkat çekerken, vatandaşlara da ormanlık alanlarda dikkatli olmaları çağrısı yapılıyor. Yangınların söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan müdahaleler sürerken, bazı bölgelerde yerleşim yerleri tahliye edildi. Doğal yaşamı ve ekosistemi tehdit eden bu yangınlar, bir kez daha çevre bilincinin ve erken müdahale sistemlerinin önemini gözler önüne seriyor.
İzmir orman yangınları
Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi. Yerleşim yerleri tahliye edildi.
Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.
Adnan Menderes Havalimanı'nda seferler normale döndü
İzmir’in Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılan Adnan Menderes Havalimanı’nda seferler yeniden başladı.
İzmir Valisi Elban: 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahale sürüyor
Yangın koordinasyon merkezinin bulunduğu Seferihisar'ın Atatürk Mahallesi'nde gazetecilere açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, saat 12.57 itibarıyla Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde orman yangınının başladığını, şiddetli rüzgar ve kuru havanın etkisiyle yangının Seferihisar ilçesine ilerlediğini anlattı.
Karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ettiklerini belirten Elban, şöyle konuştu:
"70 ile 117 kilometre arasında değişen rüzgar hızı dolayısıyla hava araçlarımızın büyük bir çoğunluğu çalışamıyor. Sadece 12 ton su alabilen 2 büyük uçağımız düzenli olarak çalışıyor. Ara ara da rüzgarın şiddeti 70 kilometre ya da altına düştüğü zaman diğer uçakları da kaldırabiliyoruz. Ancak, helikopterimizi ve diğer uçaklarımızı bu rüzgarda kaldırma şansımız olmuyor. Bu durum yangınla mücadelede bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Bu nedenle kara araçlarımızı hem kendi ilimizde hem de civar illerdeki kara araçları ve personelle ilgili ciddi takviyeler yaptık"
Elban, sahada 1113 kişilik kara ekibinin yanı sıra 122 arazöz, 74 su tankeri, 84 iş makinasıyla müdahalenin sürdüğünü ifade ederek, bölgede rüzgarın gece yarısına kadar devam edeceğini dile getirdi. Yangın nedeniyle Seferihisar'da 5 mahallenin tahliye edildiğini aktaran Elban, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile istişare halinde olduklarını, Yumaklı'nın İzmir'e geleceğini vurguladı. Vali Elban kent genelinde irili ufaklı birden fazla yangın olduğunu, Urla ve Çeşme'yi kontrol altına aldıklarını, Gaziemir'de yangının devam ettiğini kaydederek, yangınlar nedeniyle yaralı bulunmadığını, can kaybı yaşanmadığını, bir kaç vatandaşın hayati tehlike olmayacak şekilde dumandan etkilendiğini bildirdi. Elban, yangının elektrik telinden kaynaklandığının değerlendirildiğini ancak bu konuyla ilgili bilgilerin henüz net olmadığını sözlerine ekledi.
Antalya Gazipaşa'da orman yangını
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızla müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'nın Beyobası Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracı ile müdahale edilmeye başlandı. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için tedbirler de alındı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
1 ev tahliye edildi
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
İki günde 49 orman yangını çıktı: 9 ilde alevlerle mücadele sürüyor
Sakarya ile Bilecik arasındaki yangın iki gündür kontrol altına alınamadı. Manisa'da büyüyen alevler nedeniyle iki köy tahliye edildi. Balıkesir, Antep, Maraş, Aydın, Bolu ve Edirne'de de yangınlar çıktı.
İletişim Başkanlığı, son iki gün içerisinde 49 orman yangını çıktığını bildirdi. Yangınların önemli bir bölümü kontrol altına alınırken, 9 noktada söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sakarya, Bilecik, Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Bolu, Edirne ve Aydın çıkan yangınları kontrol altına alabilmek için yüzlerce personel ve araç çalışıyor.
Sakarya'da çıkan yangın Bilecik'e sıçradı: 33 saat geride kaldı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı'ndaki ormanlık alana sıçrayan yangın 33 saattir devam ediyor.
Yangın nedeniyle, Geyve ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde yaklaşık 80 kişinin bulunduğu 20 ev ile Çamlık Mahallesi'nde bölgeye yakın konumdaki yaklaşık 20 kişinin yaşadığı 5 ev tahliye edildi.
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer alevlerin özellikle yüksek alanlarda, rüzgarın etkisiyle devam ettiğini belirterek "Ekipmanlarımız ve araç sayımıza baktığımız zaman rüzgar dinse kısa bir sürede kontrol altına alma ihtimalimiz çok yüksek" dedi.
Vali Sözer, alevlerin rüzgar nedeniyle yayıldığını, söndürülen bölgelerin de zaman zaman bu sebeple yeniden tutuştuğunu aktardı.
İzmir Seferihisar'daki orman yangınında 345 hanenin bulunduğu sitedeki bazı evler zarar gördü
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında yangın çıktı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Eskihisar Mahallesinin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ulaşımın zor olduğu bölgede yangına güçlükle müdahale ediyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.