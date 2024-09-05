Sosyal yardım ödemeleri değişiyor! OVP ile yeni hesap geldi: Engelli maaşı, evde bakım aylığı, aile destek ödemesi...

Ocak ayında yapılacak sosyal destek ödemeleri, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükselecek. Bu ödemeler, yaşlılara, engellilere, hastalara, bakıcılara ve ailelere sağlanan maddi yardımları kapsıyor. Hükümetin belirlediği Orta Vadeli Program (OVP) ile birlikte, 2025 yılı ekonomik hedefleri ve maaş artışlarıyla ilgili ilk sinyaller verildi.

1 / 10 Sosyal yardım programları kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destekler sağlanıyor. Bu yardımlar, memur maaş katsayısındaki artışlara bağlı olarak her yıl belirli oranlarda zamlanıyor. Ocak ayında açıklanacak yeni memur maaş katsayısı ile birlikte, yaşlılar, engelliler, hasta bakan yakınlar ve maddi durumu yetersiz ailelere ödenen sosyal yardımlar artacak.

2 / 10 Ocak ayında yapılacak memur maaş artışlarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinde de önemli artışlar yaşanacak. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2024 yılı enflasyonunun %41,5 olarak öngörülmesi, sosyal yardım ödemelerinin zam oranlarını da şekillendirecek.

3 / 10 2024'ün ikinci yarısında enflasyonun %13,44 gerçekleşmesi ve memurlara %6 zam yapılmasıyla, memur maaş katsayısındaki artış %9,31 olacak. Bu artış, birçok sosyal yardım ödemesinin tutarını da etkileyecek. İşte Ocak 2025'te yapılacak yeni sosyal yardım tutarları:

4 / 10 65 Yaş Aylığı: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek, 4.181 TL'den 4.570 TL'ye yükselecek. Bu destekten yararlanma kriteri olan kişi başı gelir sınırı da asgari ücret artışıyla beraber yeniden düzenlenecek.

5 / 10 Evde Bakım Aylığı: Bakıma muhtaç yaşlı ve engelliler için sağlanan destek, 9.077 TL'den 9.923 TL'ye çıkacak. Asgari ücretteki artış, bu yardımı almayı kolaylaştıracak.

6 / 10 Engelli Aylığı: Yüzde 40-69 engeli olanlara verilen aylık, 3.338 TL'den 3.648 TL'ye; %70 ve üzeri engeli olanların aylığı ise 5.007 TL'den 5.473 TL'ye yükselecek.

7 / 10 Engelli Yakını Aylığı: 18 yaşından küçük engelli yakınlarına verilen aylık ödeme, 3.338 TL'den 3.648 TL'ye çıkacak.

8 / 10 Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Nakdi Yardım: Bu hastalara yapılan 9.077 TL'lik yardım, 9.923 TL'ye yükselecek. Ayrıca tüberküloz hastalarına 600 TL'lik ek bakım yardımı ödemesi de yapılacak.

9 / 10 Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Ödemeleri: Okul öncesi çocuk için: 4.312 TL'den 4.713 TL'ye. İlköğretimde okuyan çocuk için: 6.468 TL'den 7.070 TL'ye. Ortaöğretimde okuyan çocuk için: 6.899 TL'den 7.541 TL'ye.