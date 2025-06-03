Sosyal yardım ödemelerine enflasyon artışı: Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı sil baştan değişecek

TEMMUZ ZAMMIYLA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM KAPIDA

Memur maaş katsayısında Temmuz ayında yapılacak artış, sadece memur ve emeklilerin maaşlarına değil, sosyal destek ödemelerine de doğrudan yansıyacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 14 seviyesinde bir artış öngörülüyor. Bu oranın Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle daha da yükselmesi bekleniyor. Şu anki artış oranına göre sosyal yardım ödemelerinde oluşacak tahmini yeni rakamlar şöyle