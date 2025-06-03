Sosyal yardım ödemelerine enflasyon artışı: Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı sil baştan değişecek

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için kritik eşik aşıldı. Beş aylık enflasyon verilerine göre memur maaş zammı şimdiden yüzde 14 seviyesine ulaştı. Geriye yalnızca Haziran ayı verisi kaldı. Bu artış, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği gibi kalemlerde yeni tutarlar yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Temmuz ayına doğru geri sayım sürerken, 5 aylık enflasyon verileri memur zammını şimdiden yüzde 14'e taşıdı. Bu artış, sosyal yardım ödemelerinde de güncellemeyi beraberinde getirecek. Gözler, Temmuz’da yürürlüğe girecek yeni rakamlara çevrildi. Engelli bireylerden yaşlı vatandaşlara kadar milyonlarca kişi için ödenecek yeni tutarlar merakla bekleniyor. İşte Temmuz zammıyla birlikte değişmesi beklenen sosyal destek ödemeleri...
TEMMUZ ZAMMIYLA SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM KAPIDA
Memur maaş katsayısında Temmuz ayında yapılacak artış, sadece memur ve emeklilerin maaşlarına değil, sosyal destek ödemelerine de doğrudan yansıyacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerine göre yüzde 14 seviyesinde bir artış öngörülüyor. Bu oranın Haziran enflasyonunun da eklenmesiyle daha da yükselmesi bekleniyor. Şu anki artış oranına göre sosyal yardım ödemelerinde oluşacak tahmini yeni rakamlar şöyle
65 YAŞ AYLIĞI YÜKSELİYOR
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen aylık destek, mevcutta 4.664 TL olarak ödeniyor. Temmuz itibarıyla bu rakamın yaklaşık 5.317 TL'ye çıkması öngörülüyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle nihai tutar daha yüksek olabilir.
EVDE BAKIM MAAŞI 11 BİN TL’Yİ AŞACAK
Bakıma muhtaç bireyler için verilen evde bakım yardımı, şu anda 10.125 TL. Beş aylık enflasyon farkına göre bu ödeme 11.543 TL’ye ulaşacak. Nihai oran Temmuz’da belirlenecek.
ENGELLİ BİREYLERİN AYLIKLARI ARTACAK
Yüzde 40-69 engelli oranına sahip vatandaşlara verilen aylık destek 3.723 TL’den 4.244 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engellilik durumunda ödenen tutar ise 5.585 TL’den 6.366 TL’ye yükselecek. Temmuz'daki güncelleme ile bu rakamlar daha da artabilecek.
ENGELLİ YAKINLARI DA DESTEK ARTIŞI YAŞAYACAK
18 yaş altı engelli bireylerin yakınlarına ödenen 3.723 TL'lik destek, şu anki orana göre 4.244 TL'ye yükselecek. Bu kalemde de nihai tutar Temmuz başında netleşecek.
TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA DESTEK GENİŞLİYOR
Uzun süreli tedavi gerektiren tüberküloz ve SSPE gibi hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara verilen 10.125 TL'lik nakdi destek, mevcut artış oranıyla 11.543 TL'ye ulaşacak. Bu ödemeler de memur maaş katsayısına bağlı olarak Temmuz'da kesinleşecek.
ÇOCUKLAR İÇİN SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEMELERİ ARTACAK
Aile Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımları da zamlanıyor. Yeni oranlarla birlikte:
Okul öncesi çocuk için: 4.809 TL → 5.482 TL
İlköğretim öğrencisi için: 7.214 TL → 8.224 TL
Ortaöğretim öğrencisi için: 7.695 TL → 8.772 TL
Yükseköğrenim öğrencisi için: 8.657 TL → 9.869 TL
HAZİRAN ENFLASYONU KRİTİK ÖNEMDE
Tüm bu rakamlar, beş aylık enflasyon verisine göre hesaplandı. Gözler şimdi 3 Temmuz’da açıklanacak olan Haziran enflasyonunda. Bu veriyle birlikte memur maaş katsayısı kesinleşecek ve sosyal destek kalemlerindeki yeni tutarlar da netleşmiş olacak.