HANGİ İLÇELER VE MAHALLELER ETKİNELECEK?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesi Koşuyolu mevkiinde meydana gelen isale hattı arızası nedeniyle önemli bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, 28 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı saat 21.00’den başlayarak 29 Mayıs 2025 Perşembe sabahı saat 09.00’a kadar isale hattına bağlı geniş bir bölgeye su verilemeyeceği belirtildi.

Kesinti Asya Yakası’nda Kadıköy, Üsküdar ve Beykoz’un bazı mahallelerini etkilerken, Avrupa Yakası’nda Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerindeki belirli bölgelerde de su hizmeti geçici süreyle duracak. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler arasında Kadıköy’de Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa; Üsküdar’da Ünalan, Salacak, Çengelköy; Beykoz’da Göksu ve Yenimahalle’nin bir kısmı yer alıyor.

Avrupa Yakası tarafında ise Şişli ilçesine bağlı Harbiye, Yayla ve Feriköy mahalleleri ile Beyoğlu’nun Arapcami, Hacımimi ve Asmalımescit gibi merkezi yerleri, Beşiktaş’ın Vişnezade, Ortaköy ve Bebek gibi mahalleleri, Fatih’in Sultanahmet, Aksaray ve Yedikule gibi alt kotlardaki mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin Merkezefendi, Kazlıçeşme ve Sümer gibi mahalleleri su kesintisinden etkilenmesi bekleniyor.