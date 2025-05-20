Tarım Kredi Kooperatif Marketleri Mayıs ayı indirimlerine devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 20-26 Mayıs'a özel birçok farklı üründe cazip fiyatlar alışverişseverleri bekliyor. Temel gıdada, temizlik ürünleri farklı farklı kategorilerde ürünler raflara bugün itibarıyla dizilmeye başladı. Uygun fiyatlı ve hesaplı alışveriş yapmak isteyenler fiyatları kontrol ediyor. İşte Tarım Kredi aktüel 20-26 Mayıs indirimi ürünler ve fiyat listesi...

1 /5 Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 20-26 Mayıs kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin 20-26 Mayıs'a özel temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde başlattığı indirim kampanyasıyla hem tüketicilere rahat nefes aldırdı hem de piyasadaki yüksek fiyatlara karşı kaçırılmayacak bir alternatif sundu.

2 /5 Tarım Kredi Altın Filiz Çay 3000 G 549.00 TL Tarım Kredi Küvet Fermente Dana Kangal Sucuk KG 589.00 TL Tavuk Bonfile Çeşitleri 209.00 TL Dardanel Ton Balığı 155.00 TL Tarım Kredi Organik Yumurta 10 Adet 99.00 TL Tarım Kredi Donuk Dana Kıyma 175.00 TL Tarım Kredi Natüral Birinci Zeytinyağı 2 L 445.00 TL











3 /5 Süperfresh Süt Mısır 59.00 TL Tarım Kredi Dana Sosis 85.00 TL Anadolu Kırmızı Mercimek 1000 G 44.50 TL Anadolu Nohut 1000 G 49.90 TL Tarım Kredi Karışık Pizza 114.90 TL Anadolu Osmancık Pirinç 2500 G 115.00 TL Anadolu Kuru Fasulye 1000 G 58.50 TL













4 /5 Tarım Kredi Fındık Parçacıklı Kakaolu Krema 94.50 TL Tarım Kredi ve Anadolu Domates Salçası 36.90 TL Peros Toz Deterjanı Çeşitleri 199.00 TL Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40’lı 239.00 TL Tarım Kredi Gofret Çeşitleri 8.50 TL Tarım Kredi Donuk Nar Suyu 1000 L 99.00 TL







