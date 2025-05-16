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Tarım Bakanlığı’ndan dev destek: Çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

Tarım Bakanlığı’ndan dev destek: Çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor

16:2716/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Tarımsal destek ödemesi yattı mı?</p>
Tarımsal destek ödemesi yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 5 milyar 102 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Peki T.C. kimlik numarasının son hanesine göre tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı, malak, arıcılığa desteği ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik toplam 5 milyar 102 milyon 219 bin liralık destekleme ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi.

"Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçimizin her zaman yanındayız." diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteklerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Tarımsal destek ne kadar veriliyor?

Tarımsal destekleme ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:

Buzağı desteği: 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 TL

Malak desteği: 43 milyon 434 bin 500 TL

Arıcılık desteği: 984 milyon 628 bin 244 TL

Bombus arısı desteği: 15 milyon 851 bin 600 TL

Kırsal kalkınma yatırımları: 98 milyon 302 bin 890 TL

Küçük aile işletmesi desteği: 4 milyon 426 bin 135 TL

Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği: 43 milyon 901 bin 906 TL

Sertifikalı fidan desteği: 1 milyon 958 bin 837 TL

Büyükbaş hayvancılık (buzağı ve malak) destek ödemeleri hangi tarihte yapılacak?

Büyükbaş hayvancılık (buzağı ve malak) desteklemeleri kapsamında ödeme alacak üreticilere, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 veya 8 olanlar ile vergi numarasının son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 olanlar için ödemeler bugün (16 Mayıs) saat 18.00'den sonra yapılacak.

Kimlik ya da vergi numarasının sonu 0 veya 2 olan çiftçiler ise ödemelerini 23 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'den sonra alabilecek.

#Tarım Bakanlığı
#Buzağı Desteği Ödemesi
#Tarımsal Destekler
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