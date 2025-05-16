Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, toplam 5 milyar 102 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı. Peki T.C. kimlik numarasının son hanesine göre tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak? Buzağı, malak, arıcılığa desteği ne kadar?

1 /6 Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik toplam 5 milyar 102 milyon 219 bin liralık destekleme ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla verdi.

2 /6 "Alın teriyle toprağı yoğuran çiftçimizin her zaman yanındayız." diyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteklerin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirterek, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

3 /6 Tarımsal destek ne kadar veriliyor? Tarımsal destekleme ödemeleri şu şekilde dağıtılacak: Buzağı desteği: 3 milyar 909 milyon 715 bin 445 TL Malak desteği: 43 milyon 434 bin 500 TL Arıcılık desteği: 984 milyon 628 bin 244 TL

4 /6 Bombus arısı desteği: 15 milyon 851 bin 600 TL Kırsal kalkınma yatırımları: 98 milyon 302 bin 890 TL Küçük aile işletmesi desteği: 4 milyon 426 bin 135 TL Biyolojik/biyoteknik mücadele desteği: 43 milyon 901 bin 906 TL Sertifikalı fidan desteği: 1 milyon 958 bin 837 TL

5 /6 Büyükbaş hayvancılık (buzağı ve malak) destek ödemeleri hangi tarihte yapılacak? Büyükbaş hayvancılık (buzağı ve malak) desteklemeleri kapsamında ödeme alacak üreticilere, T.C. kimlik numarasının son hanesi 4, 6 veya 8 olanlar ile vergi numarasının son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 olanlar için ödemeler bugün (16 Mayıs) saat 18.00'den sonra yapılacak.