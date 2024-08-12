TCDD yeni personel alımı ilanı yayımladı. 12 Ağustos itibari ile yayımlanmış olan ilana göre Devlet Demir Yolları 20 farklı şehirde istihdam edilmek üzere 195 süreli işçi alımı yapacak. Peki Devlet Demir Yolları işçi alımları ne zaman? Alımlar hangi illerde yapılacak başvuru şartları nedir?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 195 işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapmak isteyenler için başvurular başladı. Peki Devlet Demir Yolları işçi alımları ne zaman, başvurular ne zamana kadar yapılacak? Alımlar hangi illerde yapılacak başvuru şartları nedir?
TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı SBB’de yayımlanan duyuruya göre, TCDD’ye 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak, daimi işçi pozisyonlarında görevlendirilmek üzere toplamda 195 daimi işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular 12 Ağustos 2024 ile 16 Ağustos 2024 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yapılacak.
TCDD İşçi Alımı Şartları Nedir?
İşçi olarak alınacaklarda;
1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
4) İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak,
5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
6) Tüm illerdeki işyerlerinde ihtiyaç duyulan hizmet türünde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
7) Belirtilen eğitim düzeyine ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
8) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
9) Alınacak işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
10) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, görevini yerine getirmeye engel rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını, Ağır ve Tehlikeli İşler Sınıfında tanımlanan işlerde çalışabilir olduğunu belgelemek şartları aranır.
TCDD İşçi Alımı Başvuru Süreci ve İstenen Belgeler
Adaylar, İŞKUR’un internet sitesinden sadece bir işyeri ve meslek dalı için başvuru yapabilecektir. Başvuruların ardından adayların belgeleri 02 Eylül 2024 ile 13 Eylül 2024 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilmelidir. Evrak teslimi şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:
Diploma fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik belgesi
KPSS sonuç belgesi
Adli sicil belgesi
E-devlet üzerinden alınacak tarihçeli yerleşim yeri bilgisi raporu
195 Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?
TCDD yayımladığı ilana göre Taşımacılık biriminde görevlendirilmek üzere Tren Makinisti alınacak. Ön Lisans mezunları için alım yapılacak.
35 Kişi Lokomotif Tamircisi,
16 Kişi Motor Tamircisi,
13 Kişi Elektronik İşçisi,
5 Kişi Kaynakçı,
31 Kişi Vagon İmal ve Tamircisi,
35 Kişi Elektrikçi,
60 Kişi Kent İçi Raylı Sistemler Tren Sürücüsü,
TCDD Hangi Şehirlerde İşçi Alacak?
20 Şehir Personel Alımı Listesi: Aşağıda yer alan şehirlere göre alımlar Ön Lisans ve Lisans seviyesinde yapılacak. 20 Şehir listesi aşağıdaki gibidir.
İstanbul,
Ankara,
Eskişehir,
Kayseri,
İzmir,
Uşak,
Balıkesir,
Samsun,
Sivas,
Diyarbakır,
Malatya,
Bitlis, Mersin, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Edirne, Van, Erzincan, Siirt.