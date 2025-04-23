Deprem anında saniyeler bile hayat kurtarabilirken, Android cihazlarda bulunan erken uyarı sistemi dikkat çekiyor. Google’ın geliştirdiği bu sistem, olası bir sarsıntıdan saniyeler önce uyarı vererek riskleri en aza indirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de de aktif olarak kullanılabilen özellik, kullanıcıların telefonlarına gelen kısa bir bildirimle depremi hissetmeden önce önlem almasını sağlayabiliyor. Peki, bu sistem nasıl çalışıyor ve Android telefonlarda nasıl etkinleştiriliyor? İşte detaylar...

1 /4 Google’ın Android işletim sistemine entegre ettiği deprem uyarı sistemi, saniyeler öncesinden gönderdiği bildirimlerle dikkat çekiyor. Özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan kullanıcılar için hayati öneme sahip olan bu özellik, Android telefonlarda basit adımlarla aktif hale getirilebiliyor. Sistemin çalışma prensibi ve kullanım detayları, son günlerde vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

2 /4 DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR? Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılar depremin merkezine ne kadar uzaklıktaysa o kadar erken gönderiliyor. Bu sistemin çalışması için Android kullanıcılarının "Deprem uyarıları" özelliğini seçerek hassas konumlama özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

3 /4 ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR? Bu sistemi kullanıma açmak için telefonunuzun ayarlar bölümüne gelin. Arama alanına "konum" yazarak, bu sekmeyi açın. KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI'na dokunun.