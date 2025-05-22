Telefonla arama yapamıyor musunuz? "Çağrı sonlandırıldı" hatasının nedenleri ve çözüm yolları

Mobil cihazlar, günümüzde iletişimin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. Ancak bazen en temel işlev olan arama yapma bile beklenmedik hatalarla sekteye uğrayabiliyor. Bu hataların en yaygını "Çağrı Sonlandırıldı" uyarısıdır. Peki bu hata neden oluşur? Arama yapamama sorunu nasıl çözülür?