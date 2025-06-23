Temmuz ayı kira artış oranı 2025 açıklanma tarihi: Temmuz ayı kira zam oranı ne zaman belli olacak, beklenti ne yönde?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri, Temmuz 2025 kira artış oranını da belirleyecek. Kira zam oranları, her ay 12 aylık TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni oranların ne olacağını öğrenmek için gözlerini TÜİK’in açıklayacağı resmi veriye çevirdi. Peki, Temmuz ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?

1 /6 Kira artış oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan TÜFE ortalaması, Temmuz ayının başında açıklanacak. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan zam oranı, Temmuz 2025’te uygulanacak kira bedellerini de doğrudan etkileyecek. Peki, yeni ayda kiralara ne kadar zam gelecek? Temmuz kira artış oranı ne zaman belli olacak?

2 /6 TEMMUZ AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 10:00'da açıklayacak. Bu kapsamda Temmuz ayı kira artış zam oranı da belli olacak.

3 /6 HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

4 /6 Buna göre, geçen ay yüzde 1,77 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 30,35'ten 29,86'ya düştü. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,06'dan 24,56'ya inerken, 24 ay sonrası için de yüzde 17,77'den 17,35'e geriledi.

5 /6 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR? Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Enflasyon aylık yüzde 1,53 yıllık yüzde 35,41 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 45,80 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 45,80 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.