Türk Hava Yolları (THYAO), 21 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında 2024 yılı kâr dağıtım kararını onaylayarak, hissedarlarına toplamda 9,5 milyar TL tutarında temettü dağıtacağını duyurdu. Peki Türk Hava Yolları temettü ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? THYAO temettü kadar verilecek? İşte THY THYAO 1. ve 2. taksit nakit kar payı hak kullanım tarihi.
THY temettü ödeme takvimi 2025 belli oldu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, 2024 yılı kârından pay başına ödenecek net temettü tutarı kesinleşti. Peki, THY temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? THYAO hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 THYAO THY temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar.
THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?
Türk Hava Yolları (THYAO), yatırımcılarına brüt 5,85 TL, net ise 6,88 TL temettü ödemesi yapacak.
2025 THY TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
THY ilk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran 2025;
THY 2. taksit için hak kullanım tarihi 2 Eylül 2025, ödeme tarihi 4 Eylül 2025 olarak açıklandı.
THY temettü ödemesi ne zaman hangi gün hesaba geçer?
THY temettü ödemesi 16 Haziran'da yapılacan ancak THYAO temettü ödemesi T+2 takas kuralı nedeniyle, yatırımcı hesaplarına 18 Haziran 2025 Çarşamba günü yansıyacak. Nakit temettüler bu tarihten itibaren kullanılabilir olacak.
THY TEMETTÜ ÖDEMESİ 2 TAKSİTE BÖLÜNECEK
THYAO temettü ödemesi yatırımcılara iki eşit taksit halinde yapılacak.
1. Taksit: Net 2,92 TL
2. Taksit: Net 2,92 TL