Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. İlgili listeye göre, bazı giyim ve temizlik ürünlerinin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi. Söz konusu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı bir giyim ürünü de yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesi.