Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. Bakanlık bazı giyim ve temizlik ürünlerinin kullanımını yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verdi. Söz konusu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı bir giyim ürünü de yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. İlgili listeye göre, bazı giyim ve temizlik ürünlerinin kullanımı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi. Söz konusu ürünler arasında Beşiktaş Kulübü'nün lisanslı bir giyim ürünü de yer aldı. İşte Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler listesi.
Güvensizlik nedeni: Ts En 14682 Standardı Kısım 3.2.1: ''Küçük Çocuk Amacı İle Giysiler Şapka, Üst Göğüs Veya Boyun Bölgesinde Büzme İpi, Fonksiyonel Kordonlar Veya Dekoratif Kordon İçerecek Şekilde Tasarlanmamalıdır, Üretilmemelidir.'' Maddesine Aykırılık.
Güvensizlik nedeni: Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36/2/B Çocuk Emniyetli Kapatma Düzeneklerine Dair Kurallar Ve Madde 36/2/C Dokunsal Uyarılar Kısımlarına Aykırılık.
Ts En 13138-3 Standardı Kapsamında; 5.2 Tasarım 5.2.1 Su Oyuncaklarına Benzerlikten Kaçınılması 5.2.1.1 Şekil; Yüzme Oturaklarının Tasarım Ve Görünümü, Su Oyuncağı İzlenimi Uyandırmamalıdır.
Güvensizlik nedeni: Ts En 13138-3 Standardı Kapsamında; 5.2 Tasarım 5.2.1 Su Oyuncaklarına Benzerlikten Kaçınılması 5.2.1.1 Şekil; Yüzme Oturaklarının Tasarım Ve Görünümü, Su Oyuncağı İzlenimi Uyandırmamalıdır.
Güvensizlik nedeni: "Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Kapsamında Limit Değerinin Üzerinde 'Fitalat' Tespit Edilmiştir.
Güvensizlik nedeni: Ts En 14682 Standardı-Çocuk Giysilerinde Güvenlik - Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon Ve Büzme İpleri – Özellikler Kısımlarından Kalır Sonuç Almıştır. Ürünün Kordonlarında Serbest Ve Açık Uçlar Mevcut.
Güvensizlik nedeni: "Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlaması Hakkında Yönetmelik" Hükümleri Kapsamında Limit Değerinin Üzerinde Uçucu Bileşiklerin Tayini Ve Bisfenol A Tespit Edilmiştir.