6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde deprem sonrası yeniden inşa projesi hızla devam ediyor. TOKİ tarafından deprem bölgesinde yapımını tamamlanan 46 bin 307 konut daha teslim edildi. Bu çerçevede teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 155 bin 124'ten 201 bin’e yükseldi. Peki TOKİ AFAD deprem konutu kura çekilişinde ismi çıkanlar ne yapacak nasıl bir yol izleyecek? TOKİ deprem konutları ödemesi nasıl olacak? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem bölgesinde yapımını tamamladığı yeni konutların anahtar teslim töreni yapıldı. AFAD ve TOKİ yetkililerinin başlattığı kura çekimiyle de hak sahipleri belirlendi. Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya canlı bağlantı yapılarak, hak sahiplerine konutların anahtarları teslim edildi. Peki TOKİ deprem konutları ödemesi nasıl olacak? TOKİ AFAD konut kurasında ismi çıkanlar ne yapacak nasıl bir yol izleyecek? İşte detaylar.
Hangi ilde ne kadar konut teslim edildi?
Törende, Hatay'da 13 bin 980, Adana'da 2 bin 945, Gaziantep'te 1.535, Diyarbakır'da 822, Elazığ'da 3 bin 353, Adıyaman'da 6 bin 781, Kahramanmaraş'ta 7 bin 202, Şanlıurfa'da 991, Kilis'te 223, Osmaniye'de 1.921 ve Malatya'mızda 6 bin 554 olmak üzere toplamda 46 bin 307 konut daha teslim edildi. Teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin’e yükseldi.
Yıl sonuna kadar 200 bin, 2025 yılı sonunda 452 bin 983 konutu teslim edilecek.
Konut almaya hak kazananlar bundan sonra ne yapacak, nasıl bir yol izleyecek?
Konut almaya hak kazananlar, duyurularda belirlenen tarihler arasında kategorilerine göre kendilerinden istenen belgeleri ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlarlar.
Sözleşme imzalama aşamasında ibraz etmem gereken belgeler neler?
1. İl/İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar için 3 (üç ) yıl), 2. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü’nden başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair belge.
Taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.
Peşinat ödemeleri nereye kime yapılacak?
Alt gelir grubuna üretilen konutlar için ilanda belirtilen miktarda peşinat alınmaktadır. Peşinatın, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılması gerekmektedir.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için özel bir uygulama var mı?
TOKİ, Emekli Sandığı’nca maaşa bağlanan şehit ailelerine, terör malulleri ile dul ve yetimlerine faizsiz konut kredisi vermektedir. Krediden yararlanabilmek için Emekli Sandığı’ndan hak sahibi olduğuna dair belge gereklidir.
Hak sahibi olan şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri için banka kredileri nasıl işleyecek?
Aracı bankanın T.C. Ziraat Bankası A. Ş. olması halinde: İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edebilecektir. Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılacaktır. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez. Aracı bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında bir başka banka olması halinde; İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılacaktır. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir. Bakiye borç kalması durumunda satış sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
Taksit artışları nasıl hesaplanıyor?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
Konutumu devredebilir miyim?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.
Alınan konutta oturulmazsa ne olur?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde ödediğim taksitleri geri alabilecek miyim?
Sözleşmenin feshi halinde başvuru bedeli, peşinat ve taksitler; masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilir. Vergiler ve banka komisyonu geri ödenmez. Konut tesliminden sonra geçen süre zarfında işletilecek kira bedeli de peşinat ve taksit toplamından düşürülür.
Hak sahiplerinin borçlandırılması ne şekilde yapılacaktır ?
Afet konutları teslim edildikten sonra afetzede vatandaşlar 2 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın bununla birlikte sonraki 18 yıl ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle faizsiz bir şekilde borçlarını ödemektedirler.
İşyerlerinde ise yapımına göre bir maliyet hesabı yapılmakta çıkan maliyeti vatandaşlar işyeri tesliminden sonra ilk 2 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın sonraki 8 yıl ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle yıllık %4 faizle geri ödemektedirler.
Ahır için ise yapımına göre bir maliyet hesabı yapılmakta çıkan maliyeti vatandaşlar ahır tesliminden sonra ilk 2 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın sonraki 18 yıl ister aylık ister yıllık eşit taksitlerle faizsiz bir şekilde geri ödemektedir.
Borçlandırılması yapılmasına rağmen Konut, İşyeri veya Ahırını teslim almayanı ne bekliyor?
Mahallinde yapılacak olan duyurudan itibaren 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliği 7269 sayılı kanuna göre kendiliğinden sona ermektedir.
Afetzede hak sahipliği başvurusu nedir?
Afetzede hak sahipliği, afetzedelerin, yıkılan veya ağır hasar gören binalarla olan mülkiyet ilişkilerini ve yeniden yapılacak binalardan veya verilecek inşaat kredisinden yararlanabilme durumlarını ifade etmektedir.
Afetzede hak sahipliği başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Afetzede Hak Sahipliği başvuruları, e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Açılan ekran AFAD'ın sayfasına yönlendirecektir. AFAD'a kayıt yaptırdıktan sonra afetzede hak sahipliğinden yararlanılabilir.
E-Devlet’e Giriş -> Arama Butonundan ‘’Hak Sahipliği Başvurusu’’ -> Hak Sahipliği için Talep ve Taahhütname Başvurusu linkine tıklayarak ilgili alanlar doldurularak başvuru yapılır.
Dileyen herkes gün fark etmeksizin başvuru yapabilir. Ancak sistemsel bir sıkıntı veyahut yoğunluk halinde oluşabilecek yoğunluğu azaltabilmek adına T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar Çarşamba, 2 olanlar Perşembe, 4 olanlar Cuma, 6 olanlar Cumartesi ve 8 olanlar Pazar günü başvuruda bulunabileceklerdir. Diğer günlerde ise böyle bir durum söz konusu değildir. Bunun yanında kendisine en yakın AFAD Koordinasyon merkezine de manuel olarak başvuru yaparak hak sahipliği başvurusunu yapabilir.
Kimler Afetzede Hak Sahipliği alabilir?
Konut, iş yeri ve ahırları ağır-yıkık ve orta derecede hasar gören mülk sahipleri afetten önce ve afet tarihinde mülkiyeti ebeveynine ait hasarlı ikinci ve üçüncü konutta oturanlar,
İştirak ve müşterek maliki oldukları konut veya iş yeri hasar görenler, hak sahiplerine bina yaptırılmak üzere tespit edilip konutları istimlak edilen aileler.
Afetin meydana geldiği ilden başka bir ilde kendisine ait bir konutu olan afetzede hak sahibi olabilir mi?
Başka bir ilde hasarsız konutu olsa dahi afetin meydana geldiği yerdeki ağır hasar gören konutundan dolayı hak sahibi olabilmektedir.
Orta hasarlı konut, ahır ve işyerleri için geri ödeme şartları nelerdir ?
Orta hasarlı Konut ve ahır için verilen güçlendirme kredisi son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarih itibariyle ilk 2 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın sonraki 8 yılda yıllık eşit taksitlerle faizsiz bir şekilde geri ödenmektedir.
Orta hasarlı İşyerleri içinde güçlendirme kredisi verilmekte olup bu kredinin son ödeme diliminin hak sahibine ödendiği tarih itibariyle ilk 2 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın sonraki 3 yılda yıllık eşit taksitlerle %4 faizle geri ödenmektedir.
Mahalli Hak Sahipliği İnceleme Komisyonunca durumlarının incelenmesi sonucu hak sahibi kabul edilmeyenlerin yapmış oldukları borçlandırmaları iptal edilecektir.
Vadesinden önce borç ödenirse ne olur ?
2 yıllık taksitten az olmamak şartıyla vadesinden önce ödenirse borç %20 indirime tabii tutulabilir.
Ölen kişilere ait hak sahipliği, mirasçılarına geçer mi ?
Ölen bir kimsenin hak sahipliğine ilişkin hakları mirasçılarına geçer. Mirasçıların birden fazla olması halinde kendilerine ve eşlerine ait konutu olup olmadığına bakılmaksızın birlikte hak sahibi sayılırlar.