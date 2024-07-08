Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara, Konya, Kahramanmaraş, Konya ve Samsun'un da yer aldığı 51 ilde 865 farklı arsayı satışa sunuyor. Bakanlık, satışa sunulan arsalar için % 25 peşinat ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği sunuyor. Peki TOKİ arsa satışı yapılacak iller hangileri? İşte TOKİ arsa satışı yapılacak iller ve arsa satışı tarihleri.

1 / 6 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı aracılığıyla 51 ilde 865 muhtelif arsa satışı yapacağını açıkladı. Peki TOKİ arsa satışı yapılacak iller hangileri? İşte TOKİ arsa satışına ilişkin detaylar.

2 / 6 TOKİ arsa satışı yapılacak iller hangileri? TOKİ arsa satışı yapılacak iller ve arsa satışı tarihleri şu şekilde yer aldı; Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Isparta, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.



3 / 6 Açık artırmalar, Ankara’daki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu ve İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de katılım sağlamak isteyenler, emlakmuzayede.com.tr adresinden teklif verebilecek. Müzayedeler, 9-10-11 Temmuz 2024 tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak.

4 / 6 TOKİ açık artırma arsa satışı ne zaman? 10 Temmuz 2024 Çarşamba günü: Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya ve Samsun için olacak. 11 Temmuz’da ise; Mardin, Malatya ve Şanlıurfa’da olacak.

5 / 6 TOKİ açık artırma arsa satışı teminat miktarları Arsa ihalelerine katılım için gerekli teminat miktarları, gayrimenkulün değerine göre belirlenmiş durumda: 70.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 7.000 TL 70.001 TL ile 700.000 TL arası için 70.000 TL 700.001 TL ile 1.650.000 TL arası için 165.000 TL 1.650.001 TL ile 4.000.000 TL arası için 400.000 TL