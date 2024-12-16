Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, tapusu bakanlığa ait olan aralarında Ankara, İzmir ve Antalya'nın da bulunduğu 51 ildeki 607 arsayı satışa çıkardı. Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay ödeme kolaylığı da sağlanacak. İşte TOKİ arsa satışı detayları.

1 /11 TOKİ'nin 44 ilde satışa çıkardığı 882 arsanın satışı açık artırma usulüyle gerçekleştirilmişti. Satışlar 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde yapılmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, tapusu bakanlığa ait olan 51 ildeki 607 arsayı satışa çıkarttı.

2 /11 TOKİ ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK? Satılan yerler arasında tarım arazileri, orman vasıflı araziler, turizm tesis ve toplu konut alanları da bulunuyor.

3 /11 Yayınlanan ilana göre, arsalar müzayede yöntemiyle açık artırmalı olarak satılacak. İhaleler 24 ve 25 Aralık 2024’te yapılacak.

4 /11 TOKİ ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL OLACAK? Alıcılar için arsalar KDV’den muaf tutulacak. Ayrıca yüzde 25 peşinat ve 24 ay ödeme kolaylığı da sağlanacak.

5 /11 HANGİ TARİHTE HANGİ İLLER SATIŞA ÇIKACAK? İzmir, Aydın, Balıkesir, Mardin, Bursa, Edirne, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ, Van, Bitlis, Kocaeli TOKİ arsa satışı olan iller arasında yer almakta.

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