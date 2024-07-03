TOKİ'nin sosyal konut projeleri, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu projelerde fiyatlar, piyasa değerlerinden daha düşüktür ve ödeme koşulları da daha esnektir. TOKİ, uygun fiyata konut ve arsa sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler sunmaktadır.