TOKİ arsası ve TOKİ dairesi takası, son yıllarda emlak piyasasında sıkça gündeme gelen bir konu. Peki, bu tür bir takas mümkün mü? TOKİ arsası ile TOKİ dairesi takas edilir mi?
TOKİ'nin sosyal konut projeleri, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu projelerde fiyatlar, piyasa değerlerinden daha düşüktür ve ödeme koşulları da daha esnektir. TOKİ, uygun fiyata konut ve arsa sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler sunmaktadır.
Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
TOKİ konutumu devredebilir miyim?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutların borçları bitene kadar devredememektedir. Ayrıca alıcı veya ailesinin, borç bitene kadar sözleşme imzalanan konutta ikamet etmesi koşulu aranmaktadır.
TOKİ’den aldığım konutta oturmamam halinde ne olur?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
TOKİ arsası ile TOKİ dairesinin takası mümkün mü?
TOKİ'de kendisine çıkan ev yerine başka bir ev tercihinde bulunmak isteyen adaylar, sözleşme imzalama aşamasında becayiş ile konut değiştirme işlemlerini sağlayabilmektedir.
TOKİ konut ve arsa satışları hakkında güncel bilgilere TOKİ'nin web sitesinden ulaşabilir ve detaylı bilgi için TOKİ ile iletişime geçebilirsiniz.