Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelindeki konut ve işyeri edinme fırsatlarını genişletiyor. Vatandaşlar için yeni bir imkan sunan TOKİ, 9 farklı ilde toplam 643 konut ve 232 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu satışlar, uygun ödeme koşullarıyla ev veya işyeri sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor. TOKİ başvuru açık artırma satışları hangi ilde, katılım tutarı teminat bedeli ne kadar?
TOKİ, 9 farklı ilde toplam 643 konut ile 232 iş yerini açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor. Satışa sunulan taşınmazlar, yatırımcılar ve ev sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. %25 peşin 60 ay vade imkânı ve peşin ödemelerde %20 indirim avantajıyla sunulmakta. Peki, TOKİ açık artırma satışı ne zaman yapılacak? TOKİ emlak müzayede gayrimenkul satışı hangi illerde olacak?
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?
643 konut ve 232 iş yeri için düzenlenecek olan açık artırmalar 1-2-3 Temmuz tarihlerinde ve saat 10:30'da olacak.
Açık artırma TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece ve İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy, Yenimahalle adreslerinden gerçekleşecek.
TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI OLAN İLLER
1 Temmuz'da açık artırması olan iller
Ankara (36 konut)
Giresun (4 konut ve 2 iş yeri)
İstanbul (92 konut ve 64 iş yeri)
Konya (17 konut)
Mersin (31 konut)
Trabzon (1 konut)
2 Temmuz'da açık artırması olan iller
Samsun (257 konut ve 16 iş yeri)
3 Temmuz'da açık artırması olan iller
Bingöl (165 konut ve 150 iş yeri)
Diyarbakır (40 konut)
TOKİ AÇIK ARTIRMA KATILIM TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?
Açık artırmaya katılacaklar katılım bedellerini Halk Bank IBAN (TR25 0001 2009 8780 0010 2623 29) no.lu hesabına ödemeliler. İşte, teminat bedelleri:
Muhammen Bedeli 3.000.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 300.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 6.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL
Muhammen Bedeli 6.000.001 ile 12.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.200.000 TL
Muhammen Bedeli 12.000.001 ile 24.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.400.000 TL
Muhammen Bedeli 24.000.001 ve üstü gayrimenkuller için 4.800.000 TL yatırılması gerekmektedir.