TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihi merak konusu. TOKİ'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi, ülke genelinde dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmayı hedefliyor. Ev sahibi olmak isteyenler peşinat, ödeme planı ve başvuru şartları gibi konuları merak ediyor. TOKİ’nin bu hamlesi, vatandaşlara kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunacak. Proje kapsamında peşinat ve ödeme planları başvuruların başlamasıyla birlikte netleşiyor. Projeyle, düşük taksitler ve uzun vadelerle vatandaşın konut alımını kolaylaştırılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Bu yıl sonunda büyük bir kampanya başlatacağız” sözleri sonrası gözler TOKİ e-Devlet başvuru ekranı ve başvuru takvimine çevrildi. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?
TOKİ 250 bin sosyal konut 2025 başvuruları için geri sayım sürüyor. TOKİ, 2025 yılında 81 ilde başlayacak dev sosyal konut kampanyası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu büyük proje, dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı sunarken, başvuruların ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları başladı mı? Sosyal konut başvurusu ne zaman başlayacak?
TOKİ'nin 250 bin konut projesinin başvuru tarihleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Temmuz ayına giriyor olmamızla birlikte, projenin ayrıntılarına yönelik merak da giderek artıyor. Her gün konu hakkında bilgi almak isteyen birçok kişi, "TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu sormaya devam ediyor. İşte en son durum.
250 bin TOKİ sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
2025 bin TOKİ sosyal konut projesinde tarihler netleşmedi. İhale sürecinin haziran sonunda tamamlanması bekleniyor. Bu nedenle başvuruların da temmuz başı gibi başlaması öngörülüyor.
Proje kapsamında inşa edilecek konutlar, yatay ve yerel mimari anlayışla, enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemeler kullanılarak yapılacaktır. Ayrıca, sıfır atık uyumlu ve yenilenebilir enerji sistemleriyle donatılacak.
Proje kapsamında 81 ilde konutlar inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde daha fazla sayıda konut yapılması planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama, milyonlara umut oldu.
Bakan Kurum, "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye’de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız" diyerek, projenin kapsamını 81 il olarak duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın detayları yıl sonunda kamuoyuyla paylaşacağı kampanya, bugüne dek hayata geçirilmiş en geniş sosyal konut hamlesi olacak.
250 bin TOKİ sosyal konut başvurusu nereden ve nasıl yapılacak?
Önceki TOKİ projelerinde olduğu gibi, bu yılki başvuruların da e-Devlet sistemi üzerinden online olarak alınması bekleniyor. Projeye ilişkin çalışmalar tamamlandığında, başvuru tarihleriyle birlikte, her il ve ilçede kaç konutun inşa edileceği, ödeme planları ve kura süreçleri kamuoyuna duyurulacak. TOKİ, başvurular öncesinde tüm detayları şeffaf bir şekilde açıklayarak vatandaşların bilgilendirilmesini sağlayacak.
TOKİ sosyal konutlar hangi illerde yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imzasıyla 81 ilin valiliğine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar için sosyal konut seferberliği başlatılıyor. Buna göre, Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un da imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliğine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Ne kadar TOKİ sosyal konut yapılacak?
Genelgede kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı.
Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde de talimat verildi.
Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun alanların tercih edilmesi gerektiğinin belirtildiği genelgede, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp bakanlığa iletilmesi istenildi. Valiliklerden ayrıca mülkiyet sınırlarının sayısal verileri var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
Öte yandan TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa edildi, 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. Tüm illerde 312 bin sosyal konutun yapımı da sürüyor.
TOKİ sosyal konut başvuru şartları nedir?
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak, TOKİ’nin daha önceki sosyal konutlar için başvuru şartları şunlar olmuştu:
- T.C. vatandaşı olması,
- Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
- Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
- Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.