Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te 29 bin 945 konut ve bin 367 iş yeri olmak üzere 31 bin 312 bağımsız bölüm inşa edilecek. Kentte şimdiye kadar 15 bin 372 konut teslim edildi. 2025 yıl sonuna kadar toplam 15 bin 940 konut ve iş yeri teslim edilecek.