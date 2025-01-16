Erzurum'un Aşkale ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2. Etap kapsamında 164 konutluk bir proje hayata geçirilmekte. Proje kapsamında, 2+1 nitelikli 114 konut ve 3+1 nitelikli 50 konut olmak üzere toplam 164 adet konut bulunmaktadır. Konut belirleme kurası gerçekleştirilmiş ve hak sahipleri belirlendi. Erzurum Aşkale 2. Etap konutlarının teslim tarihine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. Peki Erzurum Aşkale konutları anahtar teslimi ne zaman? İşte detaylar.

1 /8 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Erzurum Aşkale 2. etap 164 adet konut inşaatları kapsamında sosyal konut üretimi gerçekleştirilmekte. 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvurusu alınan Aşkale 2. etap konutları hızla yükseliyor. TOKİ teslim tarihine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Erzurum Aşkale 2.Etap konutları ne zaman teslim edilecek son durum nedir?

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Erzurum Aşkale 2.Etap konutları ne zaman teslim edilecek son durum nedir? Erzurum Aşkale 2.Etap konutlarında son duruma ilişkin TOKİ tarafından açıklama yapıldı. TOKİ, “Erzurum Aşkale 2.Etap 164 konut projemiz % 90 inşaat seviyesindedir.



3 /8 Konut projemizin en kısa sürede teslim işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, İdaremiz tarafından henüz net bir teslim tarihi belirlenmemiştir.” paylaşımını yaptı.

4 /8 Kura çekilişinin ardından, hak sahipleri 19-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Aşkale Şubesi'nde sözleşmelerini imzalamışlardır. Ayrıca, 3-11 Ekim 2024 tarihleri arasında ek başvurular alınmış ve 18 Ekim 2024 tarihinde kura çekilişi gerçekleştirilmiştir.

5 /8 Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir.

6 /8 Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.

7 /8 İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi; Ocak 2025 ayından itibaren başlatılacaktır.